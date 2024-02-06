耗資千萬元 苗縣龍鳳漁港新建觀光公廁啟用

苗栗縣政府致力推動國際慢魚運動，為營造優良休憩環境，展現漁港不同風華面貌，耗資千萬元，在龍鳳漁港景觀橋旁興建觀光廁所，歷經多次流標，工程於前年七月中旬間動工至今，終於完工正式啟用；同時，縣府也公告原有公廁因設施老舊，鋼樑鏽蝕影響建物使用安全，即日起封閉停止使用。

縣府指出，近年來受益於台積電等科技大廠到竹南科學園區設廠，加上西濱公路全線通車及龍鳳大排聯絡道工程完工，便利交通也引入更多觀光人潮，造就龍鳳漁港成為縣內遊客到訪最多的漁港。

由於港區的原有公廁是由百年燈會活動期間的組合式廁所遷置，相關設施頻繁損壞且維修不易，經向中央爭取整建經費，漁業署核定同意補助650萬元，自籌配合款350萬元，興建全新觀光公廁。

縣府表示，新建公廁擁有波浪、中華白海豚的曲線外觀，小便斗、馬桶、小兒馬桶、無障礙馬桶組、嬰兒尿布台及兒童安全座椅等一應俱全，並符合無障礙設施設計規範；同時結合自然採光和通風，兼具美觀、乾淨、易於維管，優質公共設施也將有利漁港內整體環境改善，讓漁港展現不同風華面貌，吸引更多遊客觀光，帶來更多經濟效益。