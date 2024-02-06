影／苗栗規畫「春遊大攻略」 推出3大主題抽獎活動

春節連假即將登場，苗栗縣政府上午辦「春遊苗栗全攻略」記者會，彙總縣內春節旅遊資訊，邀民眾蒞臨苗栗走春，共同體驗幸福遊。 縣府表示，春節期間縣內7大場館藝文展演都不打烊，還有3大主題抽獎，旅遊風情多元，歡迎遊客春節到苗栗遊玩。

文化觀光局長林彥甫表示，苗栗是許多遊客喜愛的春節旅遊去處，目前縣內旅宿預訂平均已達七成，部分景點入住更是「滿房」；為讓遊客有更多樂趣，縣內觀光工廠推出一系列的年節優惠體驗活動，歡迎民眾一同前往共度美好時光。春節期間縣內7大場館藝文展演不打烊，讓遊客都能在新年期間感受苗栗藝文之美。

此外，交通部及縣府推出3大主題抽獎活動，包含「觀光亮點壯遊記」及「台灣好行串遊拼圖」集點抽獎、「苗栗玩透透」粉專分享抽住宿泡湯券、遊苗栗再抽旅遊大禮包，民眾來苗栗遊玩同時，還有機會將多項好禮帶回家，詳情可關注「苗栗玩透透」粉絲專頁。

苗栗縣長鍾東錦表示，「2024春遊苗栗全攻略」電子文宣內容豐富，包括縣內精選遊程建議、賞花採果、溫泉體驗、觀光工廠優惠活動等，還詳列年節間苗栗交通疏導方式，遊客只需掃描QR Code連結電子文宣，就可輕鬆瀏覽苗栗春節重點資訊。