原本同額競選當選 中壢石頭里長被提案罷免
桃園市選舉委員會昨天公告，中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案成立，預計3月30日投票。
據了解，中壢區石頭里2018年里長選舉3搶1，競爭激烈，雖然最後由劉柏成勝出，但劉涉嫌違法選罷法被判當選無效，改選由劉母陳香蘭選上。2022年則無人競爭，無黨籍的王子林1人同額競選，以820票數、得票率100%當選。
桃園市選委會公告，依公職人員選舉罷免法規定，里長罷免案的成立應有原選區選舉人10%以上的選舉人聯署。石頭里第3屆選舉人總數1496人，罷免案聯署人數應達150人。王子林罷免案連署人數達660人，依法刪除42人，符合規定人數618人，達法定人數，因此依法宣告罷免案成立。
桃園市選委會表示，依照選罷法第90條第1巷規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即為通過。
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