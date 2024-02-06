快訊

陳昭姿國會選舉成「廢票」 民眾黨中評會處分出爐

手機耗電量嚴寒地區真的比較快！比室溫「提早沒電時間」數據曝

醫院評鑑結果揭曉 醫學中心打破上限北慈、雙和都入榜

原本同額競選當選 中壢石頭里長被提案罷免

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市選委會昨天公告中壢區石頭里長王子林罷免案成立。圖／翻攝自桃園市選委會官網
桃園市選委會昨天公告中壢區石頭里長王子林罷免案成立。圖／翻攝自桃園市選委會官網

桃園市選舉委員會昨天公告，中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案成立，預計3月30日投票。

據了解，中壢區石頭里2018年里長選舉3搶1，競爭激烈，雖然最後由劉柏成勝出，但劉涉嫌違法選罷法被判當選無效，改選由劉母陳香蘭選上。2022年則無人競爭，無黨籍的王子林1人同額競選，以820票數、得票率100%當選。

桃園市選委會公告，依公職人員選舉罷免法規定，里長罷免案的成立應有原選區選舉人10%以上的選舉人聯署。石頭里第3屆選舉人總數1496人，罷免案聯署人數應達150人。王子林罷免案連署人數達660人，依法刪除42人，符合規定人數618人，達法定人數，因此依法宣告罷免案成立。

桃園市選委會表示，依照選罷法第90條第1巷規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即為通過。

桃園市選舉 罷免 選罷法

延伸閱讀

中壢泰豐輪胎廠拆遷粉塵滿天飛 周邊居民抱怨連連

罷免侯友宜發起連署 蔣萬安力挺侯：持續與新北密切合作

8.4萬罷侯社團遭「暫停使用」...社員另起爐灶發起快閃 新北市府回應了

「罷侯社團」鬧分裂？志工另創快閃連署 還向罷韓前輩請益

相關新聞

桃園燈會沒主燈挨批 市府：翻轉傳統

2024桃園燈會沒有龍年造型主燈，昨遭質疑12天花4900萬元卻沒亮點，「宛如吃便當沒主菜」；市府觀旅局回應，今年以燈光...

影／超壯觀！68萬枚1元硬幣打造金身 「錢龍」今亮相

即將迎來農曆龍年，新竹市香山區太初玄清宮今年適逢建廟25年，運用新台幣1元硬幣製作「錢龍有春」，前後歷時2個月時間打造，...

東里家風圍爐發紅包提供住宿 苗栗啟動春節街友關懷

中央氣象署預報春節期間，苗栗縣低溫可能在攝氏10度以下，縣政府與苑裡鎮東里家風古厝民宿合作，首次啟動街友關懷方案，提供街...

國道710線 大溪-新北確定亞通營運

桃園市大溪往返新北市永寧捷運站的國道客運710線，去年12月初亞通客運緊急代駛迄今2個月，市府交通局最近重新招標，確定亞...

竹市客雅溪5公園改造 2座完工啟用

新竹市客雅溪沿岸擁有5座公園，過去設施老舊、環境髒亂，市府啟動「客雅溪大公園改造計畫五部曲」，已改善西雅和台溪親子公園，...

苑裡李綜合醫院 兒童發展聯合評估中心 揭牌

苑裡李綜合醫院承接國健署補助，在苑裡中華院區成立苗栗海線首家兒童發展聯合評估中心，昨揭牌啟用，為苗南發展遲緩兒童家庭提供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。