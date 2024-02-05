苗縣海線首家 苑裡李綜合醫院兒童發展聯合評估中心啟用
疑發展遲緩兒童10年來成長近一倍，苑裡李綜合醫院承接國健署補助，成立苗栗海線首家兒童發展聯合評估中心，今天在苑裡中華院區舉辦揭牌啟用儀式，縣長鍾東錦致詞時更宣布，6歲以下兒童的早療補助，也將從每月2400元提高到4000元。
縣府表示，這是繼苗北為恭醫院、苗中大千醫院後，成立的第三處兒童發展聯合評估中心，對於苗南海線地區有需求的家長，可省去奔波時間，就近由機構團隊評估後，進一步治療、復健，同時每月補助的交通及療程次數費用，今年起也從2400元提高到4000元。
李綜合醫療社團法人董事長李順安表示，該院在三年前便投入兒童早期治療的行列，目前收治63名個案，年紀皆在6歲以下，都是發展遲緩或領有身障手冊的兒童。在評估中心啟用後，有專業團隊人員，包括復健科、小兒科、身心科、物理治療師、職能治療師、語言治療師、社工師、臨床心理師、個案管理師，提供動作、認知、語言、聽力、神經、家庭功能等各方面發展評估，經過評估確認後，若需要治療，讓遲緩的孩子可以提早接受治療。
「發展遲緩的孩子，愈早接受治療成效愈好。」該院復健科主任游振弘說，0歲到3歲的孩子屬於極早療，3歲至6歲是早療，家長在孩子成長過程中，如果發現孩子不太會開口表達、爬行困難、走路容易跌倒，或是跟同年紀的孩童有明顯落差，家長就該特別注意，是否讓孩子提早篩檢、評估，才能早期治療。
游振弘指出，該院設有職能、物理、語言三間不同的專業治療室，服務的孩童對象，包括發展遲緩、發展遲緩、注意力不足過動症、腦性麻痺、感覺統合異常，治療的時間每周一次，每次30分鐘，內容依照專業團隊評估後，給每位孩童安排不同的治療，例如手部功能訓練、平衡協調、肌肉力量訓練，讓孩子經過治療後，改善日常生活的治理能力，減輕家長負擔。
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