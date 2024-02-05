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苗縣海線首家 苑裡李綜合醫院兒童發展聯合評估中心啟用

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡李綜合醫院今天在苑裡中華院區舉辦兒童發展聯合評估中心的揭牌啟用儀式。記者吳傑沐／攝影
苑裡李綜合醫院今天在苑裡中華院區舉辦兒童發展聯合評估中心的揭牌啟用儀式。記者吳傑沐／攝影

疑發展遲緩兒童10年來成長近一倍，苑裡李綜合醫院承接國健署補助，成立苗栗海線首家兒童發展聯合評估中心，今天在苑裡中華院區舉辦揭牌啟用儀式，縣長鍾東錦致詞時更宣布，6歲以下兒童的早療補助，也將從每月2400元提高到4000元。

縣府表示，這是繼苗北為恭醫院、苗中大千醫院後，成立的第三處兒童發展聯合評估中心，對於苗南海線地區有需求的家長，可省去奔波時間，就近由機構團隊評估後，進一步治療、復健，同時每月補助的交通及療程次數費用，今年起也從2400元提高到4000元。

李綜合醫療社團法人董事長李順安表示，該院在三年前便投入兒童早期治療的行列，目前收治63名個案，年紀皆在6歲以下，都是發展遲緩或領有身障手冊的兒童。在評估中心啟用後，有專業團隊人員，包括復健科、小兒科、身心科、物理治療師、職能治療師、語言治療師、社工師、臨床心理師、個案管理師，提供動作、認知、語言、聽力、神經、家庭功能等各方面發展評估，經過評估確認後，若需要治療，讓遲緩的孩子可以提早接受治療。

「發展遲緩的孩子，愈早接受治療成效愈好。」該院復健科主任游振弘說，0歲到3歲的孩子屬於極早療，3歲至6歲是早療，家長在孩子成長過程中，如果發現孩子不太會開口表達、爬行困難、走路容易跌倒，或是跟同年紀的孩童有明顯落差，家長就該特別注意，是否讓孩子提早篩檢、評估，才能早期治療。

游振弘指出，該院設有職能、物理、語言三間不同的專業治療室，服務的孩童對象，包括發展遲緩、發展遲緩、注意力不足過動症、腦性麻痺、感覺統合異常，治療的時間每周一次，每次30分鐘，內容依照專業團隊評估後，給每位孩童安排不同的治療，例如手部功能訓練、平衡協調、肌肉力量訓練，讓孩子經過治療後，改善日常生活的治理能力，減輕家長負擔。

苗栗縣長鍾東錦致詞時更發送利多消息，今年起6歲以下兒童的早療補助，將從每月2400元提高到4000元。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦致詞時更發送利多消息，今年起6歲以下兒童的早療補助，將從每月2400元提高到4000元。記者吳傑沐／攝影
苑裡李綜合醫院兒童發展聯合評估中心的啟用，提供有發展遲緩的孩童，能夠接受評估、復健治療，這也是苗栗縣北中南最後一塊拼圖，讓在地鄉親不必再奔波到外地。記者吳傑沐／攝影
苑裡李綜合醫院兒童發展聯合評估中心的啟用，提供有發展遲緩的孩童，能夠接受評估、復健治療，這也是苗栗縣北中南最後一塊拼圖，讓在地鄉親不必再奔波到外地。記者吳傑沐／攝影

團隊 復健 語言

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