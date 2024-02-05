天冷防凍竹北市3市場公廁 洗手台有恆溫水

過年時期，又有一波低溫冷氣團報到，今年冬天冷颼颼，竹北市將三座市場公廁洗手台水龍頭全面升級為恆溫水式，以及配置AED急救儀在顯眼處，讓市民在溫暖安全的環境購物。

竹北市長鄭朝方指出，竹北首創公共設施加裝溫水設施，將竹北市場、仁義市場及新社市場等三處公廁洗手台水龍頭全面升級為恆溫水龍頭，維持37度的溫水供民眾洗手，一旁還貼心加裝由他親自調配的香氛防疫洗手露，如廁舒適度再優化，翻轉民眾對公廁的刻版印象。