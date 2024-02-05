150青年進駐改造 苗栗金牌農村壢西坪農場變身夢想基地

苗栗縣「金牌農村」卓蘭鎮壢西坪休閒農業區近6年吸引150名青年及返鄉二代進駐工作，揮別慣行農業及惱人蒼蠅，變身特色休閒產業，讓全台及世界看見，成了年輕人夢想基地，將代表參加金牌農村全國賽選拔。

卓蘭鎮壢西坪休閒農業區面積約460公頃，早期是柑橘生產專區，柑橘因黃龍病難以克服等因素逐漸沒落，此外，慣行農法生雞糞施肥，造成蒼蠅肆虐問題，但危機即是轉機，自然圈農場、花露休閒農場等業者開創新局，縣府農業處統計近6年吸引約150名青年及返鄉二代進駐。

壢西坪產業文化發展協會理事長謝易愷、總幹事李誌倫，及自然圈董事長陳威驊等人志同道合，抱著翻轉農村的夢想，將廢棄的停車場、失去地力的慣行農田，友善耕作打造充滿生態和創意農場，帶來農業、園藝、工藝設計、行銷等年輕人就業機會，去年更是結合社區倡議無蠅農業轉型計畫，成功以新式有機質肥料取代生雞糞。

壢西坪產發協會執行秘書葉庭羽感受特別深，她說，自己是卓蘭人，先前在都市工作，2020年回到壢西坪，不僅就近照顧父母，發現平台有採果、花卉、露營、餐飲等20多家業者，還有藝術家進駐，尤其現在隨時可以在戶外舉辦餐宴，不怕蒼蠅擾人，一改外漂前的印象。

陳威驊表示，圓夢打造了一個青年農村發展基地，壢西坪成功吸引每年萬人的遊客，看見青年在農村發展的潛力，期許能擴大、整合休區，推動日本、韓國、新加坡姐妹社區，吸引更多國際觀光客。

花露休閒農場二代陳譽文積極參加國外旅展，農場的條件足以成為「國際型的明星」，讓世界看見台灣，看見苗栗，看見花露農場第一代努力累積的成果，帶領壢西坪休區平台行銷至國際。