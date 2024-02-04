竹市再推騎樓順平計畫 4大路段改善巨城購物中心周遭

新竹市府有鑑於新竹市舊城區路幅狹小，騎樓常遭違規占用，加上鄰棟騎樓間高低落差造成行人難以通行。市府推動騎樓順平計畫，繼去年5條騎樓順平計畫完工後，友善的騎樓空間已可串聯至Big City遠東巨城購物中心，市府今宣布，今年持續推行該計畫，主要針對巨城商圈周邊店家中央路、民生路、北大路、民權路等4大路段進行騎樓順平工程施作，工期約半年。

巨城購物中心平常已是新竹人最愛逛街採購的首選，「新竹人不是在巨城就是在前往巨城的路上」這句話並不誇張。新竹市府近年執行騎樓順平計畫，透過坡道順平騎樓高低差，排除騎樓違章占用、路障。

市府指出，去年市府針對中央路、中正路、北大路、西大路、林森路等5條道路，這些道路可串連巨城百貨商圈，已於去年底完工；今年預計執行4條新的騎樓順平路段，改善路段將以巨城百貨商圈周遭、學校周邊通行環境為優先，包含中央路（民權路-民生路）、民生路（中央路-北大路）、北大路（民權路-民生路）、民權路（中央路-北大路）等，順平後的騎樓將提供舒適的通行環境，整合商圈行人路線，帶動市區商圈繁榮。

市府指出，由於巨城商圈附近騎樓順平計畫會牽涉到與商家溝通及居民協調，市府已開始規畫籌辦座談會與里民宣導會，工務團隊也將深入地方溝通並宣導，盼在地商家和居民凝聚共識，打造友善的騎樓空間。另外，若施作過程中發現有騎樓違建設施須拆除，市府會要求違規所有權人限期拆除，若持續無法改善，市府將依規前往拆除。