聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園龍潭大池路燈 年底翻新

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
龍潭大池為桃園市觀光景點之一，不過大池西岸的步道照明不足，仰賴10多年前的景觀燈，民代接獲陳情希望改善夜間照明。圖／市議員徐玉樹提供
龍潭大池為桃園市觀光景點之一，不過大池西岸的步道照明不足，仰賴10多年前的景觀燈，民代接獲陳情希望改善夜間照明。圖／市議員徐玉樹提供

龍潭大池桃園市觀光景點之一，不過大池西岸的步道照明不足，仰賴10多年前建造的景觀燈，民代接獲陳情希望改善。桃園市觀旅局回應，改善大池西岸200公尺路段照明及路面破損問題，初估經費約4000萬元，將由工務局協助籌措經費，預計今年底能完成。

龍潭大池早期主要功能為調節水量和灌溉農田，但逐年發展推出龍舟賽、跨年煙火等大型活動，成了當地居民重要的遊憩場所。

市議員徐玉樹表示，這幾年造訪大池運動的民眾，以及觀光客愈來愈多，但每到黃昏入夜之際，依舊靠那幾盞10幾年前設置的景觀燈，夜間照明不足引來民怨，希望改善。

桃市府觀旅局日前辦理會勘，認定大池屬都市計畫公園用地，主管機關為工務局，經費由工務局籌措，將協助工務局辦理西岸後段光環境及相關遊憩設施改善鋪面、休憩座椅及浮台橋工程。

工務局景觀工程科長陳翠慧說，工務局協助爭取編列預算，建議觀旅局規畫保留生態底干擾區域及近商業區處整合設計，期待未來有一個全新亮點的新場域。

觀旅局長周柏吟說，市府已在去年底協助公所完成吊橋燈光及吊橋塔柱油漆工程，預計過年期間開放通行。

吊橋 桃園 龍潭大池

延伸閱讀

龍潭大池西岸夜間好昏暗 將這樣改善華麗變身

高雄馬路補丁多 開挖單位竟可減半收費！民代：嫌路太好嗎

忽冷忽熱…板橋大樓「下磁磚雨」嚇壞住戶 新北1月掉落通報共24案

議員請命蓋龍潭轉運站 桃市府：評估龍潭交流道租地

相關新聞

竹市龍年主燈今晚點燈！Q版龍手拿貢丸 每半小時還會轉

新竹市「2024龍STAY新竹過好年」燈會打造8公尺高的主燈「福氣龍好」，今晚7點正式點燈，同步宣告竹市燈會開跑至3月1...

龍年主燈通膨6.5倍？ 竹市斥造謠

新竹市燈會昨晚點燈開跑，位於東門城的龍年主燈「福氣龍好」持續掀起熱議，但卻有網友發文稱竹市虎年主燈經費147萬元，但到了...

新竹4處賞櫻祕境 平地免費不塞車

2月迎來櫻花季，新竹縣賞櫻祕境之一關西鎮坪林國小的櫻花林已經粉嫩綻放，吸引不少民眾、網美來打卡拍照，過年期間將進入盛開期...

桃園再現魚群暴斃 環保局查凶

桃園市觀音區上月21日才發生歇廠的科慕公司觀音廠拆卸設備時，廢水流入大堀溪疑似造成魚群死亡事件，事隔不到兩周，鄰近的富林...

苗栗10年少3萬人 通霄老6地位難保

苗栗縣人口受少子化及人口老化與外移等因素，10年減少3萬人；尤其「海線四大鎮」除了竹南鎮因擁有科學園區，人口持續逆勢成長...

桃園龍潭大池路燈 年底翻新

龍潭大池為桃園市觀光景點之一，不過大池西岸的步道照明不足，仰賴10多年前建造的景觀燈，民代接獲陳情希望改善。桃園市觀旅局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。