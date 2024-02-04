桃園龍潭大池路燈 年底翻新

龍潭大池為桃園市觀光景點之一，不過大池西岸的步道照明不足，仰賴10多年前建造的景觀燈，民代接獲陳情希望改善。桃園市觀旅局回應，改善大池西岸200公尺路段照明及路面破損問題，初估經費約4000萬元，將由工務局協助籌措經費，預計今年底能完成。

龍潭大池早期主要功能為調節水量和灌溉農田，但逐年發展推出龍舟賽、跨年煙火等大型活動，成了當地居民重要的遊憩場所。

市議員徐玉樹表示，這幾年造訪大池運動的民眾，以及觀光客愈來愈多，但每到黃昏入夜之際，依舊靠那幾盞10幾年前設置的景觀燈，夜間照明不足引來民怨，希望改善。

桃市府觀旅局日前辦理會勘，認定大池屬都市計畫公園用地，主管機關為工務局，經費由工務局籌措，將協助工務局辦理西岸後段光環境及相關遊憩設施改善鋪面、休憩座椅及浮台橋工程。

工務局景觀工程科長陳翠慧說，工務局協助爭取編列預算，建議觀旅局規畫保留生態底干擾區域及近商業區處整合設計，期待未來有一個全新亮點的新場域。

觀旅局長周柏吟說，市府已在去年底協助公所完成吊橋燈光及吊橋塔柱油漆工程，預計過年期間開放通行。