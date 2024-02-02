春節摸春牛許新願 竹南保民宮今辦春牛開光點睛儀式
苗栗縣竹南鎮保民宮過年期間摸春牛許新願是地方民俗盛事，今年保民宮依古禮由民俗大師吳文進，以傳統紙材用手工方式，歷經3個月完成製作春牛，今天上午舉辦開光點睛儀式，之後春牛將一直放在宮前到元宵節，供民眾摸春牛許心願。
廟方指出，古時立春前製造春牛，好讓文武百官在立春祭典中綵杖鞭策它，以勸農耕，同時象徵春耕的開始。隨著時代俱進，用彩杖鞭打春牛的儀式，目前演變成了摸春牛的習俗，竹南鎮自九十五年開始為推動地方藝文及民俗活動，進而讓鄉親瞭解古人的智慧育勤奮的精神，辦理摸春牛系列活動，並選定保民宮為活動地點延續至今。
今年的春牛由民俗大師吳文進考據古時春牛圖製作春牛，大小顏色及服飾都有一定的規矩，如牛身高要4尺，象徵春夏秋冬四時，牛頭至牛身尾處長8尺，以象徵八節（立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至），尾巴長1尺2寸，象徵十二個月，光是紙材塗料就塗了7層，今天辦理春牛點睛儀式，供春節期間民眾摸春牛，祈求新的一年萬事如意、心想事成。
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