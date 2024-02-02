苗栗糧倉活化空間盼多元特色 縣府將爭取知名書店進駐

苗栗縣歷史建築「苗栗糧倉」已進行修復再利用工程， 糧倉位處苗栗市區中心，縣府除了有多項規畫方案，目前也致力爭取知名書店進駐，未來除了規畫青年假日市集、輕食餐廳、作家文學書房、親子學習客語及文化共遊中心，加上書店進駐，期盼活化運用後功能更多元，成為苗栗市重要的遊憩景點。

苗栗縣文化觀光局指出，文化需經年累月堆疊，縣府對在地文化傳承與發展不遺餘力，歷年來已指定及公告登錄的縣定有形文化資產包括國定古蹟1件、縣定古蹟17件、歷史建築60件、史蹟1處、文化景觀4處，一般古物11件，希望透過縣府努力與民眾參與，以利有形及無形文化資產的保存與創新。

文觀局指出，苗栗的縣定古蹟及歷史建築中，其中苑裡的「山腳蔡氏濟陽堂」古蹟2年多前已委由苗栗縣磚家藝族協會管理營運；未來苗栗糧倉修復後，可規畫的空間具多元性，且地理位置佳，臨近的苗栗車站旁有斥資10億元打造，今年6月將開幕的「苗栗火車頭園區」，往南有南苗商圈及天雲廟、天后宮，還有著名景點功維敘隧道， 糧倉位於中間區域，可連結南、北打造成苗栗市觀光廊帶，帶動地方發展。