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竹北年貨大街旁加開疫苗快打站 2月5、6日可獲精美禮物
迎接農曆新年，「竹北樂龍龍年貨大街」明天起至2月8日在竹北市天后宮前展開，選南北雜貨、年節應景伴手禮等近50攤市集進駐，新竹縣府衛生局也在旁規畫2月5、6日連續兩天，開設COVID-19莫德納XBB疫苗接種站，衛生局提醒，今年除夕圍爐會溼冷，是上呼吸道傳染疾病是好發季節，且近期國內COVID-19疫情持續上升，呼籲民眾增加保護力。
衛生局表示，2月5日及6日兩天加開疫苗接種站，由大安醫院團隊於下午2點至6點提供12歲以上COVID-19 莫德納XBB疫苗接種，當日時段接種者，還可以獲得精美禮物。
另外，新竹縣新冠XBB疫苗合約院所有16家院所(4家醫院及12家診所)，自2月8日至2月14日仍持續提供鄉親在過年期間便利接種疫苗服務，可多加利用。
衛生局再次呼籲，接種疫苗是預防疾病最經濟有效的方式，近期適逢新年尾牙聚會、學校寒假、出國旅遊等人群聚集及移動頻率大增，建議民眾儘早接種流感及COVID-19 XBB.1.5疫苗，接種疫苗後約需兩周才有保護力，為及時獲得保護力，尤其是0至4歲幼兒、65歲以上長者及慢性病患等高風險族群應趕快接種，降低併發重症及死亡的風險。
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