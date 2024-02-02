舒緩竹科塞車！竹市慈濟路及關新路延伸段今提前通車

為紓解新竹市關埔地區及新竹科學園區周邊長期交通壅塞困境，新竹市長高虹安上任後積極推動光埔二期自辦市地重劃區內慈濟路、關新路延伸段道路工程，在市府積極協調、履勘及確保公共設施工程品質下，提前2年於今天上午11點起全面開放通車，可望有效分散埔頂路及慈雲路部分車流。

高虹安今早到慈濟路及關新路視察通車前情形，她說，慈濟路及關新路延伸段原預訂2025年底「光埔二期自辦市地重劃區重劃工程」完工，為及早紓解關埔地區交通壅塞困境，市府積極與重劃會協調克服施工困難，提前開通慈濟路及關新路延伸段道路。

新竹市政府分別在去年12月29日及今年1月19日辦理前後二次交通勘驗，檢查道路工程及相關設施，確認缺失改善完成已達通行標準後，今天宣布正式通車，並選在農曆春節前開放通行，希望讓民眾在過年期間都能感受便利的交通建設成果。

高虹安也提到，關新路延伸段僅施作至竹市轄內柯子湖溪左岸防汛道路，因右側為新竹縣轄管土地，故未能直接跨縣市銜接公道五路，市府去年4月起主動透過新竹縣市溝通整合平台與竹縣府協調，同年7月亦向內政部國土管理署提出書面建議。

新竹市政府希望將柯子湖溪以東、新竹縣轄區內部分農業區，透過都市計畫變更為道路用地，接續向東開闢連接關新路延伸段至公道五路，未來能直接串連竹北、竹東往返關埔地區及科學園區，讓大新竹生活圈交通路網更加暢通完善。

慈濟路、關新路延伸段道路今天通車，地政處說明，為避免交通動線衝突，慈濟路延伸段目前僅開放右進右出功能，待光埔二期自辦市地重劃區完工驗收後，再開放直行與左轉功能。至於關新路延伸段僅銜接至柯子湖左岸防汛道路，因防汛道路及跨河陸橋現況狹窄難以迴轉，將與經濟部第二河川局及竹縣府商議配套措施，目前禁止大型車輛進入，提醒用路人留意，