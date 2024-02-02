替代役做公益 攜手基金會送年菜給獨老 募集年菜中

今年1月恢復1年義務役，桃園民政局推動替代役公益大使計畫，攜手華山基金會為獨居長者發送愛心年菜及協助清理居家環境。參與役男表示，能在服役期間參與公益有意義，看到長輩開心自己也覺得感動。

85歲的榮眷汪奶奶膝下無子，老伴過世後就一個人獨居，去年10月動完髖關節手術，行動略有不便。民政局替代役公益大使團其中20人主動訪視，幫忙掃地、洗碗整理居家環境，還陪著閒話家常，讓她人生第一次有兒孫滿堂的感覺，開心的直說「好像一次多了5個孫子」。民政局也準備蘋果禮盒，華山基金會則是送上愛心年菜及過年新衣。

「覺得有點震撼」王晨瑋說，這是他第一次參與華山送餐的活動，想到長輩們平常都是孤伶伶一個人，突然覺得自己的陪伴很有意義。役男黃冠豪則說，原本以為服替代役就是在辦公室搬東西、跑文件，沒想到還能參與公益服務，陪伴獨老是很難得的體驗。

民政局長劉思遠表示，為了提高役男服勤效益，民政局首度推動役男公益服務計畫，依據役男的經歷、興趣或專長共160人組成替代役公益大使團，以「弱勢優先、環境保護」為原則，讓役男在服役期間，參與關懷弱勢、淨山淨灘、衛教宣導等公益服務，發揮服務社會的精神，塑造役男公益正面的形象。

華山基金會中壢天使站長楊云欣表示，目前，桃園地區服務超過1000名獨居長者，每到過年送餐人數嚴重不足，1個禮拜、1個人至少要負責80個案家，今年有替代役男加入，讓長輩都能及時收到愛心年菜，除夕夜能好好吃頓年夜飯，暖心又暖胃。