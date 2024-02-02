快訊

「立法院長罷免」登熱搜！現行法律規定曝 韓國瑜年薪成焦點

父母太有「夫妻相」！女兒好奇驗DNA 結果揭曉崩潰

MLB／卡洛爾4年前與媽媽被困停車場 響尾蛇派奪冠英雄來救援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康過好年 桃園新增疫苗站、延長服務時間 還送實用禮

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園假日疫苗接種站地點與服務時段。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園假日疫苗接種站地點與服務時段。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園衛生局表示，近期氣溫驟降、日夜溫差大，加上農曆春節假期民眾南北往來活動頻繁，容易增加呼吸道病毒的傳播機會。為提升疾病防護力，原於桃園愛買、楊梅愛買、桃園火車站、新永和市場及內壢家樂福開設的假日疫苗接種站服務延長至2月底；這周起新增桃園區經國家樂福接種站，都同時提供COVID-19 XBB.1.5及流感疫苗接種服務。

衛生局說明，目前國內COVID-19疫情仍處於流行期，且農曆春節即將到來，人群聚集及移動頻率將會增加，而國內流感等呼吸道病毒持續於社區活動。為鼓勵市民踴躍接種疫苗，2月起設籍桃園市者於指定疫苗接種站及各里別社區接種站接種COVID-19 XBB.1.5疫苗，不限年齡加碼提供實用好禮（發完為止）。

衛生局呼籲符合接種資格的民眾接種疫苗，於農曆年前提升保護力，與家人、朋友歡喜健康好過年。接種疫苗後到產生抗體的時間約需2周，尚未接種疫苗的民眾把握機會盡速接種疫苗，接種站資訊可至衛生局官網查詢https://reurl.cc/Y0bLeD。

民眾前往接種疫苗時應攜帶健保卡、身分證、兒童健康手冊、補種通知單、新冠疫苗小黃卡及各類公費對象身分證明文件如重大傷病卡、罕見疾病證明、高風險慢病診斷書（慢性處方箋）、孕婦手冊、6個月內嬰兒出生證明（戶口名簿）等；如出現發燒、喉嚨痛及全身痠痛等類流感症狀，應戴口罩並儘速就醫，以避免病情加重及降低併發重症的風險。

桃園 流感疫苗 衛生局

延伸閱讀

桃園通緝犯拒檢衝撞釀4員警受傷 張善政頒慰問金關心

春節防疫整備 高雄市加開呼吸道專診防急診壅塞

600輛YouBike2.0E今上線 不費力暢遊北北桃...時速達25公里

春節後疫情爆高峰！醫：沒得病的都覺得現在沒事 Novavax、莫德納有何差別？

相關新聞

桃園燈會21日揭幕 小提燈亮相

2024桃園燈會2月21日至3月3日將在桃園區南昌森林公園和虎頭山創新園區登場，雖然沒有應景龍年的造型主燈，但有5組由國...

舒緩竹科塞車！竹市慈濟路及關新路延伸段今提前通車

為紓解新竹市關埔地區及新竹科學園區周邊長期交通壅塞困境，新竹市長高虹安上任後積極推動光埔二期自辦市地重劃區內慈濟路、關新...

替代役做公益 攜手基金會送年菜給獨老 募集年菜中

今年1月恢復1年義務役，桃園民政局推動替代役公益大使計畫，攜手華山基金會為獨居長者發送愛心年菜及協助清理居家環境。參與役...

健康過好年 桃園新增疫苗站、延長服務時間 還送實用禮

桃園市衛生局表示，近期氣溫驟降、日夜溫差大，加上農曆春節假期民眾南北往來活動頻繁，容易增加呼吸道病毒的傳播機會。為提升疾...

統包商不移覆土 竹市府接管球場

新竹市立棒球場土壤、排水工程改善停滯不前，市長高虹安對統包商巨佳營造下最後通牒，限期5天內進場移除覆土，昨天限期屆滿仍不...

新竹副市長懸缺多時 邱臣遠接任

新竹市府副市長懸缺4個多月，市長高虹安昨宣布延攬同黨卸任立委邱臣遠出任，希望借重其國際外交、經貿專業等長才，為竹市注入新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。