健康過好年 桃園新增疫苗站、延長服務時間 還送實用禮

桃園市衛生局表示，近期氣溫驟降、日夜溫差大，加上農曆春節假期民眾南北往來活動頻繁，容易增加呼吸道病毒的傳播機會。為提升疾病防護力，原於桃園愛買、楊梅愛買、桃園火車站、新永和市場及內壢家樂福開設的假日疫苗接種站服務延長至2月底；這周起新增桃園區經國家樂福接種站，都同時提供COVID-19 XBB.1.5及流感疫苗接種服務。

衛生局說明，目前國內COVID-19疫情仍處於流行期，且農曆春節即將到來，人群聚集及移動頻率將會增加，而國內流感等呼吸道病毒持續於社區活動。為鼓勵市民踴躍接種疫苗，2月起設籍桃園市者於指定疫苗接種站及各里別社區接種站接種COVID-19 XBB.1.5疫苗，不限年齡加碼提供實用好禮（發完為止）。

衛生局呼籲符合接種資格的民眾接種疫苗，於農曆年前提升保護力，與家人、朋友歡喜健康好過年。接種疫苗後到產生抗體的時間約需2周，尚未接種疫苗的民眾把握機會盡速接種疫苗，接種站資訊可至衛生局官網查詢https://reurl.cc/Y0bLeD。

民眾前往接種疫苗時應攜帶健保卡、身分證、兒童健康手冊、補種通知單、新冠疫苗小黃卡及各類公費對象身分證明文件如重大傷病卡、罕見疾病證明、高風險慢病診斷書（慢性處方箋）、孕婦手冊、6個月內嬰兒出生證明（戶口名簿）等；如出現發燒、喉嚨痛及全身痠痛等類流感症狀，應戴口罩並儘速就醫，以避免病情加重及降低併發重症的風險。