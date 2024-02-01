開創智慧桃園 桃市府導入NVIDIA課程推廣AI應用

為大規模將AI技術應用在市政服務，用科技為城市解決問題，桃園市政府與人工智慧大廠台灣輝達（NVIDIA）合作導入AI課程及應用專案，希望提升公務人員對AI技術的應用能力，並為「智慧桃園」的發展開創各種可能性。

市府智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘表示，在市長張善政邀請下，國際知名AI公司輝達協助桃市府智慧桃園學院，規畫一系列AI課程及後續合作專案，第一堂課以「駕馭生成式AI新時代」為主題，由NVIDIA解決方案架構師部門，為桃市府員工帶來半天的教育訓練課程。

課程內容包括從電腦視覺（Computer Vision）、自然語言處理（NLP）、人工智慧對話等面向瞭解AI演算法，並藉由說明AI發展與趨勢、生成式AI的技術，引導員工思考如何將AI技術應用在市政服務規劃。

參與課程的環保局員工蔡先生表示，目前局內已有透過AI辨識技術進行包括改裝排氣管、河川汙染、空氣汙染等應用，透過本次的課程更加瞭解不同領域及面向的發展，對未來業務很有幫助。

桃園捷運公司的王先生也表示，目前桃捷已有透過AI判讀技術進行包括智慧叫梯、車廂人流擁擠度辨識等應用，本次課程更加深入瞭解大數據學習的發展，相信持續透過最新的科技應用，可為民眾帶來更好的生活品質。

肇銘表示，後續將與輝達合作NVIDIA DLI深度學習課程及專案應用，透過小班制的實作操練，讓參與同仁進行實作與提案，實際應用在市政及為民服務的業務上。