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永安漁港、埔心牧場過年出遊這樣走 不塞車快速

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
農曆春節自2月8至14日為期7天，警方預估2月7至8日中午開始將陸續出現返鄉車潮，於楊梅、幼獅、校前路交流道及永安漁港、埔心牧場等旅遊景點，台1線、台15線、台61線與台66線等重要交通要道規畫警力加強交通疏導。圖／楊梅警分局提供
農曆春節自2月8至14日為期7天，警方預估2月7至8日中午開始將陸續出現返鄉車潮，於楊梅、幼獅、校前路交流道及永安漁港、埔心牧場等旅遊景點，台1線、台15線、台61線與台66線等重要交通要道規畫警力加強交通疏導。圖／楊梅警分局提供

農曆春節自2月8至14日為期7天，許多民眾已規畫好返鄉及出遊行程，警方預估2月7至8日中午開始將陸續出現返鄉車潮，於楊梅、幼獅、校前路交流道及永安漁港、埔心牧場等旅遊景點，台1線、台15線、台61線與台66線等重要交通要道規畫警力加強交通疏導，楊梅警分局提醒長程的民眾可多利用台61線及台15線往返，短程的民眾也可利用台1線及台31線往返，避開國道1號易壅塞的新竹路段。

警方表示，過年期間民眾前往永安漁港或埔心牧場等旅遊景點車潮眾多擁擠，呼籲到永安漁港旅遊民眾北上可由台61線、台15線左轉中山西路三段前往、南下則由台61線、台15線右轉中山西路三段前往漁港南岸停車場，如南岸停車場容量達8成時，警方將管制車輛進入並引導車輛前往北岸停車場及台61線高架下方停車場，台61線平面道路與濱海路永安段455巷口旁，請民眾保持耐心並配合警察同仁們的指揮。

而埔心牧場北上遊客可由台1線中山北路二段左轉梅獅路一段左轉接幼獅路一段、南下可由台1線平鎮區陸橋南路右轉幼獅路一段。

楊梅警察分局表示，春節期間短程移動的民眾可多利用平面道路，並收聽廣播也可利用1968等APP程式或楊梅警分局FaceBook粉絲專業掌握即時路況，避開壅塞路段。另年假期間親友相聚餐敘多，請勿酒後開車，尊重行人路權，小心駕車，才能有個順暢、平安又開心的年節假期。

農曆春節自2月8至14日為期7天，警方預估2月7至8日中午開始將陸續出現返鄉車潮，於楊梅、幼獅、校前路交流道及永安漁港、埔心牧場等旅遊景點，台1線、台15線、台61線與台66線等重要交通要道規畫警力加強交通疏導。圖／楊梅警分局提供
農曆春節自2月8至14日為期7天，警方預估2月7至8日中午開始將陸續出現返鄉車潮，於楊梅、幼獅、校前路交流道及永安漁港、埔心牧場等旅遊景點，台1線、台15線、台61線與台66線等重要交通要道規畫警力加強交通疏導。圖／楊梅警分局提供
農曆春節自2月8至14日為期7天，警方預估2月7至8日中午開始將陸續出現返鄉車潮，於楊梅、幼獅、校前路交流道及永安漁港、埔心牧場等旅遊景點，台1線、台15線、台61線與台66線等重要交通要道規畫警力加強交通疏導。圖／楊梅警分局提供
農曆春節自2月8至14日為期7天，警方預估2月7至8日中午開始將陸續出現返鄉車潮，於楊梅、幼獅、校前路交流道及永安漁港、埔心牧場等旅遊景點，台1線、台15線、台61線與台66線等重要交通要道規畫警力加強交通疏導。圖／楊梅警分局提供

停車場 景點 牧場

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