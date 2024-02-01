新竹縣過年「這3地」最塞 警方將從小年夜到初五實施交管

新竹縣每年過年期間都有3大塞車熱點最常引發交通大打結，分別是六福村、北埔老街@=及內灣老街，今年新竹縣警方為了確保民眾春節出遊不會因塞車卡死在路上，將從小年夜開始到初五，在3大熱點周邊實施交管，呼籲民眾前來遊玩應配合員警指揮疏導。

新竹縣警察局表示，實施交管時間將從2月8日至2月14日，警方將動員所有警、民力執行交通指揮疏導關西鎮六福村主題遊樂區、竹東北埔老街風景區、內灣老街風景區及尖石風景區周邊交通。

其中疏導管制路段重點為六福村主題遊樂區周邊的國道3號關西交流道、正義路、明德路。北埔老街風景區旁的台3線路口。往內灣風景區的國道3號竹林交流道、120線橫山段及內灣外環道周邊。

為了避免民眾塞在車陣中，警方也已規畫替代道路，建議從國道3號關西交流道往六福村遊樂區可改走118線接竹18線。往北埔老街風景區可由台68線北興路匝道經北興路接中正南路再接台3線。離開北埔往竹東方向則可改走由綠世界出口或南興街口進入台3線後左轉再接台3線與中山路口右轉，經中山路與埔新街109巷口右轉，前往國道3號寶山交流道。

內灣老街周邊則是3大塞車熱點中最為嚴重的區域，因此警方規畫3條替代道路，分別是往關西替代道路，可由內灣風景區經120線接永豐橋口直走，再往十分寮路口右轉台3線。往竹東替代道路則是由內灣風景區經120線接永豐橋左轉，再右轉水防道路接右轉增昌橋（竹35線），經仁愛街或水防道路抵達台3線。或由內灣風景區左轉內灣大橋接內豐道路、水防道路，再右轉增昌橋（竹35線）接仁愛街或水防道路。