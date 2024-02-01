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邱臣遠任新竹副市長 議員：曾爆性騷應撤回人事令

中央社／ 新竹市1日電
新竹市副市長邱臣遠今天到市府拍照，明天上任。圖／竹市府提供
新竹市副市長邱臣遠今天到市府拍照，明天上任。圖／竹市府提供

新竹市政府今天公布副市長人事任命，由民眾黨第10屆不分區立委邱臣遠出任。有新竹市議員質疑，邱臣遠曾爆出性騷擾疑雲，恐造成市府內部人心惶惶，籲撤回人事令。

新竹市政府發布新聞稿表示，邱臣遠多次陪同時任立法院長游錫堃接見外國訪問團，去年陪同總統蔡英文出訪友邦史瓦帝尼，對於國際外交事務嫻熟，將有助於新竹市府向全球開拓城市外交，將於2日上任。

民進黨新竹市議會黨團總召陳建名發布新聞稿表示，邱臣遠在輸掉新北的立委選戰後，立刻被安排接任新竹市副市長，坐實是民眾黨的政治酬庸。

陳建名說，邱臣遠沒有行政經驗，選後卻空降新竹市，疑是為了新竹市長高虹安若因貪污案被停職，民眾黨能持續將魔掌深入新竹市府。

陳建名指出，去年邱臣遠被過去民眾黨女黨工爆出性騷擾疑雲，如今民眾黨或高虹安都未公開調查報告，居然任命這種爭議人物為副市長，讓市民對高虹安市府團隊及人事任命喪失信心。

民進黨新竹市議會黨團呼籲，高虹安應撤回副市長人事命令，待司法調查結果出爐，同時應找公務專業且熟悉新竹市的人才，新竹市民不需要對新竹市不熟悉且毫不用心的市長及副市長。

國民黨新竹市議員吳旭豐向中央社記者表示，邱臣遠過去是不分區立委，有缺乏行政經歷的疑慮，副市長工作沒有蜜月期，應儘快瞭解地方，並讓行政工作加速上手。

時代力量新竹市議員林彥甫發布新聞稿表示，民生經濟、內政建設是治理地方政府的重要目標，拓展國際外交應是其次，當前副市長的任務應是要協助高虹安推動各項重大工程及政策，顯然與邱臣遠的外交專長不符。

林彥甫指出，邱臣遠曾有性騷疑雲，目前尚未釐清真相，恐造成市府內部人心惶惶，高虹安任用邱臣遠等於是幫邱臣遠的清白背書，要如何確保不會再有其他女性受害，令人懷疑。

邱臣遠 高虹安

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