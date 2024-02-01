竹北市編預算挹注早療課程 提供每週1次輔導

竹北市公所今天表示，新竹縣特殊教育學生輔導需求攀升，為提升特教資源，公所自編預算挹注早療治療課程，從去年的2週1次將提升至每週1次，將於今年2月開學起實施。

新竹縣竹北市公所透過新聞資料指出，目前縣內學前特殊生輔導需求的攀升，縣內公立幼兒園設有1名特教助理員，每學期的服務時數為400至800小時，照顧的比例上多是1對多的情況，而縣府特教科提供的專業治療團隊的服務是每學期1至2小時的治療課程。

竹北市長鄭朝方向中央社記者表示，過去竹北市編列經費限制，在早療課程的時數，平均2週僅安排1小時的專業輔導，今年為提升特教生早療服務量能，他提出與新願基金會合作並增預算，安排每學期140小時個別進班輔導課程獲代表會支持通過，讓特教生每週進行1次的早療服務。

至於特教助理員配比現況，他說，竹縣特殊教育學生通報人數逐年增加，竹北市立幼兒園內目前有13名特教生，6名經鑑輔會判定需特教助理員協助，現配置5名特教助理員，新學期再增1名共為6名，對於未來招生員額做滾動式調整。

鄭朝方表示，未來會持續串聯親職教育資源與社福資源，將原本公部門的點對點服務，結合機構擴大成線成面的服務，打造特生更永續安全且全面的支持環境。