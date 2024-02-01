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【即時短評】高虹安官司超前部署？邱臣遠的退可守進可攻

聯合報／ 本報記者張裕珍
新竹市長高虹安（右）去年12月31日北上中和輔選同黨立委候選人邱臣遠（左），兩人一起車隊掃街拜票。聯合報系資料照
新竹市長高虹安（右）去年12月31日北上中和輔選同黨立委候選人邱臣遠（左），兩人一起車隊掃街拜票。聯合報系資料照

等了130多天，新竹市長高虹安今天終於翻牌副手人選，即是甫卸任的民眾黨不分區立委邱臣遠，這樣的人事安排並不意外，高虹安身陷立法院助理費涉貪官司，言行動輒得咎，邱個性謙和鮮有爭議，能與高互補，有助高虹安穩定推展市政。然而高虹安涉貪官司一審預料今年內出爐，「超前部署」副市長邱臣遠，也算是退可守、進可攻。

高虹安上任之初找來檢察官出身的副市長蔡麗清，疑因兩人處事不合漸行漸遠，蔡去年9月15日「被辭職」離府後，外界對高虹安的副手人選臆測沒斷過，包括民眾黨新竹黨部主委李國璋、民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭都曾被點名，地方也傳出高有意找秘書長張治祥升任，但都遲無下文。

新竹市副市長一缺4個多月，可說是新竹市地方自治史上「罕見」，藍綠黃等黨派議員都看不下去，紛紛喊話高虹安要用人唯才、別再拖延。副市長人選直到總統立委大選後才終於明朗，高虹安延攬邱臣遠進竹市府，解讀此人事令，可說是高虹安最能兼顧市政推展與政治考量的合理布局，裡外都不失分。

副市長角色得襄助市長施政、調和府會關係，邱臣遠與高虹安曾是同黨的立院同事，同一期進入國會，不僅有革命情感，也熟悉彼此做事風格，不需再花時間磨合；且邱曾任3年多立院民眾黨團總召，展現一定協調能力，可望力助高虹安處理議會溝通。

就選戰布局來看，柯文哲率領的民眾黨今年一躍成為台灣第三大黨，本島唯一有地方執政權的地方就是新竹市，這裡是柯文哲重要家鄉本命區，今年開出的總統票與政黨票，都扎實呈現藍綠白三分天下的政治版圖，竹市是柯文哲布局2026的重中之重。

但高虹安的涉貪官司牽一髮而動全身，依地方制度法規定，一旦高虹安一審被判貪汙有罪即停職，由副市長代理，屆時邱臣遠將是代理市長不二人選，可望留守替高虹安延續執政；若高虹安一審過關，邱臣遠自然能持續穩坐副市長累積行政資歷，未來循黃珊珊模式備戰2026，進攻參戰新竹縣長甚至放眼六都，都會是一枚重要活棋。

新竹市長高虹安（右）去年12月31日北上中和輔選同黨立委候選人邱臣遠（左），兩人一起車隊掃街拜票。聯合報系資料照
新竹市長高虹安（右）去年12月31日北上中和輔選同黨立委候選人邱臣遠（左），兩人一起車隊掃街拜票。聯合報系資料照

邱臣遠 高虹安

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