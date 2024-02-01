懸缺4個多月！高虹安今揭曉副市長 是民眾黨的「他」

新竹市政府副市長懸缺4個多月，市長高虹安今天發布人事任命，宣布延攬昨天才剛卸任立委的42歲民眾黨籍前立委邱臣遠出任，希望借重其國際外交、經貿專業等領域長才，為新竹市這座國際科技城市注入新活力。邱臣遠今早已先到市府和高虹安拍合照，明天（2日）將正式上工，未來表現備受關注。

高虹安就任一年多市長以來，幾波人事異動都引發話題，最受熱議的即是去年9月4日高虹安搭機赴日考察時，同天無預警宣布副市長蔡麗清、文化局長錢康明離職，人事令9月11日生效，兩人遭揣測「被離職」。遺留副市長職務直到今年1月底都還沒補。

總統立委大選在1月13日落幕，民眾黨多名不分區立委轉戰區域立委選舉全軍覆沒，當時即有消息傳出，可能會有不分區立委在卸任後「無縫接軌」轉入新竹市政府，擔任高虹安的副手。其中，邱臣遠與高虹安年紀相仿，形象與經歷都被認為最可能出線，而高虹安在大選期間鮮少跑外縣市輔選，首度赴外縣市輔選的同黨立委就是邱臣遠。

新竹市政府今天發布人事命令，介紹新接任的副市長邱臣遠經歷，邱過去曾擔任僑委會僑務促進委員、世界台商聯合總會秘書長、世界台商聯合總會青商會長、世界台灣商會聯合總會執行長及越南台商聯合總會青商會長暨創會召集人等重要海外職務，擔任立法委員期間，曾任長達3年的民眾黨團總召，並當過立院交通委員會召委。

此外，邱臣遠過去曾多次陪同立法院長游錫堃接見北美台商總會訪問團、美國國會議員訪問團、加拿大國會議員訪問團等，2023年也陪同蔡英文總統出訪友邦史瓦帝尼。市府指出，邱臣遠對於國際外交事務嫻熟，將有助於新竹市向全球開拓城市外交。

市府也說明，邱臣遠過去四年任職立委期間，獲公督盟七次優秀立委肯定，在疫情紓困、產業五缺、強化中小企業轉型輔導以及推動重要議題修法等都有亮眼成績。也曾協助竹市府爭取中油宿舍同意納入都市開發土地、國防部遷移新竹市福利站等案。