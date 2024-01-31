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竹南五穀宮年初一送無事牌錢母 自動點燈機明啟用

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
別具意義的神農大帝無事牌錢母，背面繡有福龍造型，取其福氣平安龍總來！預計大年初一開始發送結緣。圖／廟方提供
別具意義的神農大帝無事牌錢母，背面繡有福龍造型，取其福氣平安龍總來！預計大年初一開始發送結緣。圖／廟方提供

苗栗縣竹南鎮五穀宮主祀神農大帝，宮廟上方的神農巨像高46‧8公尺，是竹南宗教地標之一，每年春耕前後香火鼎盛，廟方今年特別設計新的文創結緣品稻穗瓶、香火袋（無事牌錢母）分送香客，同時明天起也將首度啟用自動點燈機，便利鄉親使用。

廟方指出，全新推出的神農五穀稻穗瓶，精緻小巧，瓶中稻穗是從五穀爺神像中取下，一年會更換兩次，每次的數量都不一定；因為神像手上置放的稻穗，偶而會有麻雀、喜鵲等訪客前來報喜，共享來年豐收好預兆，長年來廟裡都不會做驅散，更增添稻穗的祝福與好兆頭，因數量有限，隨喜結緣。

新的文創香火袋也有別以往製做的平安香火袋，今年起以「無事牌」造型的平安賜福金幣來做成平安香火袋，背面繡有福龍造型，取其福氣平安龍總來！除了小巧方便信眾置放於包包或將其別在孩子身上，另有其含意，健康平安無事、行車在外平安，祈望闔家事事順心、平安無事。這個別具意義的神農大帝無事牌錢母，預計大年初一開始發送結緣。

另外，新裝設的自動點燈機也將從2月1日起啟用，這也是竹南、頭份地區宮廟首開先例，除了首燈位置須預約外，點燈位置依序排列，目前也已敲定將在大年初九開燈。

新裝設的自動點燈機也將從2月1日起啟用，除了首燈位置須預約外，點燈位置依序排列，目前也已敲定將在大年初九開燈。圖／廟方提供
新裝設的自動點燈機也將從2月1日起啟用，除了首燈位置須預約外，點燈位置依序排列，目前也已敲定將在大年初九開燈。圖／廟方提供
全新推出的神農五穀稻穗瓶，精緻小巧，瓶中稻穗是從五穀爺神像中取下，因數量有限，隨喜結緣。圖／廟方提供
全新推出的神農五穀稻穗瓶，精緻小巧，瓶中稻穗是從五穀爺神像中取下，因數量有限，隨喜結緣。圖／廟方提供

文創 苗栗縣 春節

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