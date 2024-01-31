春節7天連假將湧人車潮 桃園交管、替代道路一次看

農曆春節將至，今年連續假期自2月8至14日，共為期7天，許多民眾已經安排好出遊計畫，為了避免大量車潮湧出造成交通堵塞，警方特別列出替代道路供民眾參考，同時春節期間將加強取締酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速等重點違規行為，請用路人共同遵守交通法規，開心過好年。

桃園市警察局交通警察大隊依據歷年經驗，推估交通尖峰時段將落在除夕前2天，屆時高速公路各交流道、桃園、中壢火車站、高鐵桃園站等周邊可能湧現大量車潮，警方將加強交通疏導，請用路人提前查詢、規劃，替代路線及相關資訊如下：

一、龍潭、大溪地區替代道路

(一)大溪老街南、北向替代道路：

1、北向：

(1)大溪老街→台3線→往三鶯交流道。

(2) 大溪武嶺橋西離場北上往三峽替代道路：

往三鶯交流道：武嶺橋西→大鶯路→大鶯路60巷→大鶯路60巷89弄(河堤旁道路)→中庄調整池觀景台→中庄調整池管理中心→大嵙崁親水園區→鶯歌→環河路→三鶯交流道。

2、南向：大溪老街→康莊路→台4線→台3乙線→台3線→往關西方向。

(二)角板山公園、溪口吊橋替代道路：

1、三峽、鶯歌方向：台7乙線→台7線→中正路→角板山公園。

2、新竹方向：118縣道(羅馬公路)→台7線→中正路→角板山公園。

二、南來北往民眾

(一)除了國道1、3號，還有台61快速公路可經海線往南。

(二)國道壅塞時的替代道路-省道系統：

1、台1線(新北市新莊區至新竹縣湖口鄉，行經桃園各主要都會區)。

2、台3線(新北市三峽區至新竹縣關西鎮，山線)。

3、台4線(桃園市大園區至大溪區，行經桃園各主要都會區)。

4、台31線(桃園市蘆竹區至新竹縣湖口鄉，沿高鐵路線郊區)。

5、台61線(新北市林口區至新竹縣新豐鄉，海線)。

(三)今年桃園市各交流道均無實施高乘載管制。

(四)平鎮系統交流道南向匝道封閉3天：

2月10至12日(大年初一至初三)5至12時，國道1號平鎮系統交流道南下入口匝道封閉，請用路人改道由鄰近交流道(幼獅、內壢)進出國道1號。