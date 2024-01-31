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呼吸道疫情近10年次高 苗栗4醫院連假增加33診次特別門診

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣衛生局為降低連假期間呼吸道傳染病對鄉親健康的威脅，協調縣內衛福部苗栗醫院、為恭紀念醫院、大千綜合醫院、苑裡李綜合醫院等4家醫院增設33診次呼吸道特別門診。聯合報系資料照片
苗栗縣衛生局為降低連假期間呼吸道傳染病對鄉親健康的威脅，協調縣內衛福部苗栗醫院、為恭紀念醫院、大千綜合醫院、苑裡李綜合醫院等4家醫院增設33診次呼吸道特別門診。聯合報系資料照片

春節將至，苗栗縣政府為降低連假期間呼吸道傳染病對鄉親健康的威脅，縣長鍾東錦責成衛生局協調縣內衛福部苗栗醫院、為恭紀念醫院、大千綜合醫院、苑裡李綜合醫院等4家醫院增設33診次呼吸道特別門診，以便有呼吸道傳染病輕症的民眾不必到急診就能獲妥善治療，民眾可上衛生局官網查詢就近利用。衛生局指出，因各家開診時間、時段不同，建議鄉親就醫前可先致電詢問。

苗栗縣衛生局指出，依疾管署資料，近日國內寒流來襲氣溫遽降，呼吸道疫情處高原期，且為近10年同期次高；近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒及流感病毒為多，另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等持續於社區活動，近期流感併發重症通報數增加，呼籲民眾提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺缺氧等危險徵兆，請速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

衛生局長張蕊仙說，民眾請留意個人呼吸道衛生及咳嗽禮節，也籲請臨床醫師提高警覺，對符合公費流感或新冠抗病毒藥劑用藥條件的病患應及早給藥，降低併發重症風險。衛生局將隨時就春節期間呼吸道傳染病疫情因應整備作業進行檢視，期許民眾平安健康迎新春。如有相關疑問，可至衛生局或疾管署全球資訊網查詢，或致電1922防疫專線或各衛生所詢問。

苗栗縣衛生局為降低連假期間呼吸道傳染病對鄉親健康的威脅，協調縣內衛福部苗栗醫院、為恭紀念醫院、大千綜合醫院、苑裡李綜合醫院等4家醫院增設33診次呼吸道特別門診。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣衛生局為降低連假期間呼吸道傳染病對鄉親健康的威脅，協調縣內衛福部苗栗醫院、為恭紀念醫院、大千綜合醫院、苑裡李綜合醫院等4家醫院增設33診次呼吸道特別門診。圖／苗栗縣政府提供

衛生局 流感病毒 傳染病 苗栗縣 疾管署 疫情

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