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議員請命蓋龍潭轉運站 桃市府：評估龍潭交流道租地

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府評估尋求國3龍潭交流道周邊大昌路空地租用，規畫推動龍潭轉運站改善國道客運交通。記者曾增勳／攝影
桃園市府評估尋求國3龍潭交流道周邊大昌路空地租用，規畫推動龍潭轉運站改善國道客運交通。記者曾增勳／攝影

桃園市政府繼興建八德轉運站解決國道客運轉運，計畫推動龍潭轉運站設置，市議員徐玉樹上午表示，市府計畫辦理龍潭都市計畫第4次通盤檢討推動產業專區案未定之前，為解決龍潭交通塞車，地方爭取在國3龍潭交通道附近的大昌路，先找一塊用地租用規畫興建龍潭轉運站， 管理國道客運改善龍潭交通塞車。

市政府交通局表示，市政府原擬配合龍潭都市計畫第四次通盤檢討案，規畫興建龍潭轉運站構想，由於該都計通盤檢討案時間還很久，卡在用地問題，徐玉樹在議會建議先找一塊臨時用地，採租用方式，規畫設置龍潭轉運站，市府考慮尋求在國3龍潭交流道附近空地，找到合適地點進行租用規畫推動轉運站。

徐玉樹在市議會提案加速推動龍潭都市計畫第4次通盤檢討案，考量龍潭都計發展，推動大昌路周邊農業臨近國3龍潭交流道，改善國道客運轉乘中繼站需求，改善上下班尖峰日漸塞車交通，發展龍潭觀光，目前市府該都計通盤檢討案送交內政部修正審議，該案未來規畫11公頃產業專區，配合將來桃園橘線捷運站及長遠規畫轉運站，徹底解決龍潭市區塞車問題。

徐玉樹表示，龍潭都市計畫第4次通盤檢討案，規畫推動產業專區，大昌路是銜接國道非常重要起點，將來該產業專區會的交通用地，規畫一塊龍潭轉運站，加上捷運橘線可行性評估啟動，橘線終點可能設在大昌路，市府應加速推動產專區期程，並希望在都計案之前，在國3龍潭交流道附近大昌路，尋求空地租用先規畫龍潭轉運站，解決市區上下班交通塞車問題。

市議員徐玉樹（見圖）爭取龍潭大昌路規畫推動龍潭都計通盤檢討產專區案，建議先租地規畫龍潭轉運站改善交通。記者曾增勳／攝影
市議員徐玉樹（見圖）爭取龍潭大昌路規畫推動龍潭都計通盤檢討產專區案，建議先租地規畫龍潭轉運站改善交通。記者曾增勳／攝影
桃園市府評估尋求國3龍潭交流道周邊大昌路空地租用，規畫推動龍潭轉運站改善國道客運交通。記者曾增勳／攝影
桃園市府評估尋求國3龍潭交流道周邊大昌路空地租用，規畫推動龍潭轉運站改善國道客運交通。記者曾增勳／攝影
桃園市府評估尋求國3龍潭交流道周邊大昌路空地租用，規畫推動龍潭轉運站改善國道客運交通。記者曾增勳／攝影
桃園市府評估尋求國3龍潭交流道周邊大昌路空地租用，規畫推動龍潭轉運站改善國道客運交通。記者曾增勳／攝影

國道客運 塞車 都市計畫 桃園

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