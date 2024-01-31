北埔油笐火報名太火熱 1千名額遭秒殺...鄉長信箱被塞爆、加開名額這時搶

新竹縣北埔里鄉每年農曆正月十五都會舉行油笐（ㄍㄤˉ）火遊街，全鄉動員舉火把祈福，宛如火龍降臨，吸引大量人潮前來朝聖，不過今年活動才剛開放1千名額卻遭秒殺，民眾抗議根本搶不到，就連鄉長信箱都被塞爆，鄉公所將緊急加開名額。

鄉長莊明增表示，北埔油笐火已成為新竹縣元宵節重要民俗活動，尤其疫情後每年參與人數一再創新高，不過今年報名人數異常踴躍，使得活動尚未宣傳，才剛開放報名連結，名額就迅速秒殺，鄉公所接獲不少民眾投訴，為了讓更多民眾能夠參與，公所今天下午1點將再加開百個名額。

北埔油笐火是北埔鄉每年農曆正月十五舉行的火把繞秀巒山文化，原本只是北埔在地居民每年固定的元宵活動，由北埔信仰中心慈天宮出發，穿梭北埔小巷弄後，繞行到慈天宮後方的秀巒山，無數火把連接在一起，串起長長的火龍，將夜空映照的宛如白晝，場面非常壯觀，後來演變成北埔重要觀光活動。

莊明增說，這項傳統相傳為日治時代，日本政府為削弱北埔的抗日勢力，便於慈天宮後方開闢一條道路，以斬斷其龍脈。台灣光復以後，在地理師的指引下，於每年正月十五的晚上，號召北埔鄉親，人手一支用竹子做成的油笐火，走上秀巒山，透過綿延不斷的油笐火形成火龍，接回北埔的龍脈。

客委會副主委周江杰表示，北埔油笐火已經成為客庄重要文化活動之一，不僅吸引台灣國內的遊客參與，就連國外的遊客都指名前來，因此客委會將持續協助鄉公所擴大舉辦油笐火活動，成為地方重要文化特色，同時鼓勵更多年輕人參與客家文化傳承。

北埔鄉民代表會主席徐鏡明表示，北埔油笐火近年在友達光電支持下，持續擴大舉辦，希望民眾能夠在過年期間前來北埔走走、參與油笐火活動，而今年正月半剛好是週六，希望全台灣鄉親來到北埔輕旅行，深入了解在地文化。

油笐火活動將在2月24、25日舉行，第一天上午安排遶山花輕旅行體驗，下午於廟前廣場安排有油笐火手作體驗，晚間擎火夜遊秀巒山點亮小鎮村落，今年更特別舉辦油笐火攝影比賽，最高獎金1萬5千元。

活動次日，鄧南光影像紀念館規畫米食市集搭配悠閒的草地音樂會，特別邀請友達光電董事長所組成的薩克斯風樂團「WOW SAX」進行演出，遊客還能飽食在地各式各樣精采的米食料理，鄉公所也與鄉內民宿業者洽談提供住宿優惠，報名還能獲得限量紀念頭巾。