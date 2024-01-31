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TPASS助攻！桃捷轉虧為盈 張善政：去年盈餘1.2億

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃捷去年7月起終於轉虧為盈，桃園市長張善政今天在市政會議表示，機捷去年盈餘已達1.2億元。圖／桃捷提供
桃捷去年7月起終於轉虧為盈，桃園市長張善政今天在市政會議表示，機捷去年盈餘已達1.2億元。圖／桃捷提供

桃園機場捷運通車近7年累計虧損37億餘元，去年7月起終於轉虧為盈，桃園市長張善政今天在市政會議表示，機捷去年盈餘達1.2億元，對市庫來說是一筆活水，笑稱「可以支援2個法務局預算」，雖然寒假期間運量沒有再成長，期盼農曆春節過後開學潮，會讓機捷運量持續攀升。

張善政表示，機捷轉虧為盈有諸多因素，除了疫情因素退去，今年7月起基北北桃1200月票推波助瀾，讓機捷搭乘乘客大幅提升，加上新團隊上任後對桃捷公司文化的改造，去年底日運量已突破11萬人次、往12萬人次邁進。

張善政表示，運量攀升帶動班距拉近、增加列車需求，針對機捷車廂購置計畫，桃捷積極與中央協調中，期盼年後能有重要進展。

另，桃園持續推動捷運路網，捷運綠線延伸中壢段去年12月29日已經行政院核定，棕線則在去年底通過交通部審查並報行政院核定，起點桃園火車站北側復興路與中正路口、終點新北市中和新蘆線迴龍站。

張善政表示，棕線最原始規畫輕運量、高架，市府團隊到中央說明，提出桃園人口成長及沿線地形環境論點受到支持，棕線改為中運量、地下，變更大且增加經費不少，但經費分擔亦有合理比例，未來桃園捷運路網不管在施工或是規畫階段都會持續努力，希望捷運路網早日實現。

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