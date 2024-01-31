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竹市春節連假垃圾清運看這裡！ 年初一至初四停收

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市大年初一至初四停收垃圾。圖／竹市府提供
新竹市大年初一至初四停收垃圾。圖／竹市府提供

農曆春節7天連假將至，新竹市環保局今天公布垃圾清運時間，2月8日小年夜維持正常垃圾清運，2月9日除夕、2月14日初五調整清運時間，採「沿線收集、機動調度」方式 ，2月10日大年初一至13日大年初四停收垃圾，2月15日即恢復正常垃圾清運，提醒民眾多加留意。

環保局也透過圖卡說明新竹市2月8日至2月15日垃圾清運時間與方式，分別為2月8日（周四、小年夜）維持正常清運垃圾（下午、晚上2個時段）；2月9日（周五、除夕）：因應農曆年前大掃除垃圾量增加，垃圾清運時間將下午時段調整至上午時段，晚上時段調整至下午時段，採沿線收集、機動調度方式。

2月10至13日（初一至初四）：停收垃圾；2月14日（周三、初五）：周三原為垃圾停收日，為因應春節四天停收後垃圾量增加，特別加開清運班次，並依「周一路線」執行垃圾清運，清運時間同除夕清運模式，下午時段調整至上午時段，晚上時段調整至下午時段，採沿線收集、機動調度方式；2月15日（周四、初六）：恢復正常垃圾清運。

環保局長江盛任強調，初一至初四停止收垃圾期間，為維持市容整潔，各重要道路仍會派員每日清掃，環境清潔不打烊，也請民眾配合垃圾清運時間，並事先將垃圾分為「一般垃圾、廚餘、資源物」三大類，確實打包後，再交由垃圾車資源回收車，全民一起重視環保提升環境品質。

市長高虹安提醒民眾歡度春節之餘切勿隨意棄置垃圾造成環境髒亂，建議可上新改版優化的「新竹市清運車便民查詢網」，隨時掌握垃圾車所在位置，減少在外等候時間。

環保局補充，垃圾清運相關問題，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科服務電話03-5388406轉9。

新竹 除夕 春節 垃圾車 資源回收

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