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台61線路燈、排水 桃民代催改善

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市議員吳進昌（右二）、徐其萬（左二）和準立委涂權吉，前天會勘台61大園、觀音段平面道路照明等問題。圖／吳進昌提供
桃園市議員吳進昌（右二）、徐其萬（左二）和準立委涂權吉，前天會勘台61大園、觀音段平面道路照明等問題。圖／吳進昌提供

台61線快速道路桃園市橋下大園、觀音區平面道路路燈不足，觀音段下大雨淹水與側溝雨水道銜接區域排水等問題，民代要求盡速改善；公路局北區養護工程分局中壢工務段表示，將盡快協調相關單位，努力克服問題。

中壢工務段昨表示，台61的平面道路若增設路燈，按設置要點應由地方政府自行增設，不過市府養工處認為省道是由公路局管理，雙方還要協調。

至於排水問題，工務段過去與市府水務局、養工處等單位開會，研擬改善區域排水從根本解決問題。水務局表示，治標就是清淤，治本方面已討論易淹水路段加寬橫向箱涵排水，或增加一條排水箱涵將雨水導入附近區排。

觀音區議員吳進昌、大園區議員徐其萬前天向選區準立法委員涂權吉反映，相關問題因為改善權責在交通部等中央單位，希望將地方的心聲反映給中央部會並盡速改善。

涂權吉表示，將爭取經費到位，要求公路總局盡早改善，照明不足除有行車安全危險，也帶來違法傾倒廢棄物，排水不良也困擾地方，都希望相關單位快速協調，解決問題。

觀音 議員 涂權吉

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