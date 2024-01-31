聽新聞
test
0:00 / 0:00
都委會通過 頭份濱江街拓寬拚後年通車
苗栗縣頭份市濱江街拓寬計畫預計將5公尺道路拓寬為10公尺並畫分為雙向車道，以改善道路瓶頸，全案最近獲內政部都委會審議通過完成都市計畫個案變更程序，縣府及市公所將爭取經費，盼2026年完工通車。
縣府工商發展處指出，濱江街在「竹南頭份都市計畫」範圍內，北至中正路、南與北橫公路相交，全長約2公里，屬中港溪防汛道路，也是頭份市殯儀館唯一進出通路；自北橫公路前段通車後，濱江街除了成為頭份市尖山往北到頭份交流道東側的重要通道，因「中港溪水岸空間串聯水環境改善計畫」中也規畫部分自行車路徑行經，導致濱江街在東興大橋南側路段常有會車及壅塞問題，重要節日甚至寸步難行，交通容量已不敷使用需求。
頭份市公所因此向縣府提出拓寬道路計畫並納入幸福永續計畫列管，相關變更都市計畫書圖去年5月公開展覽，7月獲縣都委會審議通過，歷經半年努力，最近獲內政部都計委員會大會審議通過。
頭份市公所表示，全案發布核定約需半年至1年，隨後還要爭取經費、辦理土地徵收等作業流程，期程也需1年；拓寬案初估約需1.3億元，公所和縣府將全力配合，爭取2026年通車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言