快訊

貼文指前老闆「有性病、嗑藥」楊實秋兒子挨告 法院判有罪原因曝光

開唱時間點曝光！周杰倫被爆將在台北大巨蛋開演場會 遠雄集團發聲了

新地標「台北天空塔」被爆掏空又涉陸資 經濟部說話了

頭份濱江街拓寬案獲內政部審議通過 爭取2026年通車

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市濱江街拓寬計畫預計將5公尺道路拓寬為10公尺並畫分為雙向車道，示意圖。圖／頭份市公所提供
頭份市濱江街拓寬計畫預計將5公尺道路拓寬為10公尺並畫分為雙向車道，示意圖。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市濱江街拓寬計畫預計將5公尺道路拓寬為10公尺並畫分為雙向車道，以改善道路交通瓶頸，全案最近獲內政部都委會審議通過完成都市計畫個案變更程序，縣府及市公所將爭取經費，拓寬案初估約需1.3億元，期盼能在2026年完工通車。

縣府工商發展處指出，頭份濱江街在「竹南頭份都市計畫」範圍內，位處中港溪堤防與國道1號間，北至中正路、南與北橫公路相交，全長約2公里，屬中港溪防汛道路，同時也是頭份市殯儀館唯一進出通路；自北橫公路前段通車後，濱江街除了成為頭份市尖山往北到頭份交流道東側的重要通道。

由於「中港溪水岸空間串聯水環境改善計畫」中也規畫部分自行車路徑行經濱江街，導致濱江街位於東興大橋南側路段，常有會車及壅塞問題，重要節日甚至寸步難行，交通容量已不敷使用需求。

縣府指出，為保障用路人安全，頭份市公所向縣府提出拓寬道路計畫並納入幸福永續計畫列管，盼紓解交通、改善道路瓶頸，相關變更都市計畫書圖去年5月公開展覽，7月獲縣都委會審議通過，歷經半年努力，最近獲內政部都計委員會大會審議通過。

頭份市公所表示，濱江街拓寬計畫獲內政部審議通過，全案發布核定約需半年至一年時間，隨後還要爭取經費、辦理土地徵收等作業流程，期程也需一年時間；拓寬案初估約需1.3億元經費，縣府和市公所將全力配合，爭取在2026年通車作為目標。

頭份市濱江街拓寬計畫預計將5公尺道路拓寬為10公尺並畫分為雙向車道，以改善道路瓶頸，全案最近獲內政部都委會審議通過完成都市計畫個案變更程序。圖／頭份市公所提供
頭份市濱江街拓寬計畫預計將5公尺道路拓寬為10公尺並畫分為雙向車道，以改善道路瓶頸，全案最近獲內政部都委會審議通過完成都市計畫個案變更程序。圖／頭份市公所提供
頭份市濱江街拓寬計畫預計將5公尺道路拓寬為10公尺並畫分為雙向車道，以改善道路瓶頸，全案最近獲內政部都委會審議通過完成都市計畫個案變更程序。圖／頭份市公所提供
頭份市濱江街拓寬計畫預計將5公尺道路拓寬為10公尺並畫分為雙向車道，以改善道路瓶頸，全案最近獲內政部都委會審議通過完成都市計畫個案變更程序。圖／頭份市公所提供

都市計畫 內政部 北橫

延伸閱讀

高雄龍德新橋開放通車 疏導大順路沿線交通

高雄大順路不再狂塞！龍德橋開放通車優化大順商圈路網

基隆市區樞紐仁愛橋改建完工通車 林右昌、謝國樑剪綵

內政部公布詐騙種類前三名 假投資居冠

相關新聞

走過一甲子！新竹市「國際戲院」將暫停營業 原因曝光

位於新竹市舊城區的國際戲院走過一甲子，乘載不少新竹人的回憶。但業者近年面臨好萊塢編劇罷工，片源嚴重不足，影響電影院生意，...

頭份濱江街拓寬案獲內政部審議通過 爭取2026年通車

苗栗縣頭份市濱江街拓寬計畫預計將5公尺道路拓寬為10公尺並畫分為雙向車道，以改善道路交通瓶頸，全案最近獲內政部都委會審議...

新竹寄養家庭今年再增5戶 家扶：盼望更多家庭投入

新竹縣、市有52戶寄養家庭，但隨社會問題層出不窮，對寄養家庭需求也日益增加，協助寄養的機構新竹家扶中心指出，今年有5戶新...

桃園山豬湖生態園區春節前開放 春節走春1日遊新秘境

農曆農春節7天連假將至，桃園市大溪區山豬湖生態親水園區第2期10公頃山林與濱溪景點硬體完工，園區步道、荷池、湖面倒影美景...

影／苗栗展館春節不打烊 假日藝文活動同場加映

苗栗縣各大展館春節除了除夕外不不打烊，縣政府今天並啟動泰安鄉泰雅原住民文化產業區、南庄鄉賽夏文物館假日藝文展演系列活動同...

桃園台61大園、觀音平面道路黑壓壓 治安與偷盜垃圾成隱憂

台61快速道路桃園市橋下大園、觀音區平面道路路燈不足，觀音段還有柏油路面需改善，下大雨淹水與側溝雨水道銜接區域排水等問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。