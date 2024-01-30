頭份濱江街拓寬案獲內政部審議通過 爭取2026年通車

苗栗縣頭份市濱江街拓寬計畫預計將5公尺道路拓寬為10公尺並畫分為雙向車道，以改善道路交通瓶頸，全案最近獲內政部都委會審議通過完成都市計畫個案變更程序，縣府及市公所將爭取經費，拓寬案初估約需1.3億元，期盼能在2026年完工通車。

縣府工商發展處指出，頭份濱江街在「竹南頭份都市計畫」範圍內，位處中港溪堤防與國道1號間，北至中正路、南與北橫公路相交，全長約2公里，屬中港溪防汛道路，同時也是頭份市殯儀館唯一進出通路；自北橫公路前段通車後，濱江街除了成為頭份市尖山往北到頭份交流道東側的重要通道。

由於「中港溪水岸空間串聯水環境改善計畫」中也規畫部分自行車路徑行經濱江街，導致濱江街位於東興大橋南側路段，常有會車及壅塞問題，重要節日甚至寸步難行，交通容量已不敷使用需求。

縣府指出，為保障用路人安全，頭份市公所向縣府提出拓寬道路計畫並納入幸福永續計畫列管，盼紓解交通、改善道路瓶頸，相關變更都市計畫書圖去年5月公開展覽，7月獲縣都委會審議通過，歷經半年努力，最近獲內政部都計委員會大會審議通過。