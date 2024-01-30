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走過一甲子！新竹市「國際戲院」將暫停營業 原因曝光
位於新竹市舊城區的國際戲院走過一甲子，乘載不少新竹人的回憶。但業者近年面臨好萊塢編劇罷工，片源嚴重不足，影響電影院生意，又面臨舊城區商圈沒落等因素，業者確定將於2月底暫停營業，並陸續通知消費者退票。許多新竹人得知都大嘆可惜。
新竹市電影院原本在去年有5家，分別為巨城購物中心、新竹大遠百的威秀影城，以及新復珍戲院、新竹國際戲院，以及國際中興影城。國際中興影城去年先收攤，並於9月1日註銷退場，新竹市僅存4家電影院，未料今年年初就傳出國際戲院也要吹熄燈號。
國際戲院位於新竹市文昌街，對面就是中正台商圈，這裡正是新竹市過去曾發展熱絡的重要商圈，不少學生、民眾都會來中正台、大成街一帶看電影、逛街買衣服或是吃美食小吃。但國際戲院中興館去年先因疫情收攤，目前剩文昌街的本館電影院開業。
不過，昨天傳出國際戲院也要吹熄燈號，已有不少先前購買電影票券的消費者被通知要來退票。據了解，業者因為好萊塢編劇罷工，片源供應不足，連鎖電影院夾殺與商圈沒落等大環境因素，生意大受影響，將待春節檔期之後，到2月底後即暫停營業。
成功里長林俊縢說，國際戲院是當地重要的娛樂場所之一，許多新竹人都會到國際戲院看電影，這裡客層也多以年輕人為主，可惜商圈逐漸沒落，得知收攤訊息蠻可惜。
「來看電影還可以順便逛街，要暫停營業很可惜。」有電影院客人說，國際戲院位址很方便，而且看電影的人不會很多，「不用人擠人」，這裡位置不錯，也是兒時記憶所在，得知要收掉，覺得有點可惜。
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