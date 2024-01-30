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桃園山豬湖生態園區春節前開放 春節走春1日遊新秘境

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪區山豬湖生態親水園區2期山林與濱溪景點完工，美景如畫，春節前全面開放走春。圖／市府水務局提供
大溪區山豬湖生態親水園區2期山林與濱溪景點完工，美景如畫，春節前全面開放走春。圖／市府水務局提供

農曆農春節7天連假將至，桃園市大溪區山湖生態親水園區第2期10公頃山林與濱溪景點硬體完工，園區步道、荷池、湖面倒影美景，市政府水務局長劉振宇今天上午表示，山豬湖生態親水園區2期將在市長張善政2月1日會勘後，春節前山豬湖28公頃園區全面開放，提供遊客春節走春新景點和去處。

大溪區的大漢溪畔山豬湖，早年是非法占用的私人主題樂園，之後乏人管理閒置、人工水池髒亂市政府兩年前規畫山豬湖生態親水園區，分第1、2期工程建設施工，第1期面積18公頃建造步道、連外道路、清除園區廢棄物，完成親水生態環境，配合中庄調整池和瑞興濕地、中庄吊橋相繼完成開放，每年吸引遊客超過20萬人次，如今第2期10公頃園區完成開放，總共28公頃園區，成為遊客旅遊秘境新景點。

山豬湖生態親水園區第2期打造山林、濱溪2大軸帶，市政府斥資7500萬元，採用循環經濟理念，維持自然景觀和減碳，引入鄰近永福溪溪水打造長達600公尺生態河道，還原河道、渡口記憶，復育原生鰟鮍、田蚌基地，未來與環保局監控水質，結合月眉地生態公園、中庄吊橋、中庄濕地，更可前往知名大溪老街、普濟堂及大溪木藝生態博物館旅遊，豐富春節走春行程。

劉振宇表示，山豬湖生態親水園區開放後，適合民眾春節戶外踏青走春，可自大漢溪右岸進入山豬湖園區，走訪3公頃的月眉人工濕地生態公園秘境，欣賞周圍種植372株落羽松轉紅美景，再進入山豬湖園區走春，也可自大漢溪右岸進入中庄景點，走訪中庄土丘、中庄調整池、瑞興濕地，串連中庄吊橋進入山豬湖園區。

進入大漢溪畔28公頃山豬湖生態親水園區探索，欣賞6個自然生態池，湖泊區的了水生植物和鳥類棲息空間，還有園區荷花池、池塘原生魚類及老渡口石墩、船石，歷史文化軌跡生態教育場所，左、右岸包括中庄、山豬湖、月眉等秘境景點，遊程約13公里，適合遊客走路或騎乘YouBbike單車輕鬆探索走春1日遊。

市政府也將原先中庄土石場整建停車場，配合大漢溪周邊停車場完成園區停車場、多功能草皮園區停車場、月眉第1、2停車場，市府水務局表示，因應春節期間大量走春遊客和車潮，市政府在大漢溪左岸會設置臨時停車場，民眾可步行中庄吊橋約10分鐘抵達右岸山豬湖園區，建議遊客春節期間開車至左、右岸停車場，再以走路或騎YouBike單車1日走春遊玩。

大溪區山豬湖生態親水園區右岸的月眉落羽松林道，美景如畫，春節走春好去處。圖／市府水務局提供
大溪區山豬湖生態親水園區右岸的月眉落羽松林道，美景如畫，春節走春好去處。圖／市府水務局提供
大溪區中庄吊橋串連大漢溪右岸山豬湖生態親水園區、左岸中庄瑞興濕地，春節走春好去處。圖／市府水務局提供
大溪區中庄吊橋串連大漢溪右岸山豬湖生態親水園區、左岸中庄瑞興濕地，春節走春好去處。圖／市府水務局提供
大溪區大漢溪左岸中庄園區的瑞興濕地自然生態，美景如畫，春節走春好去處。圖／市府水務局提供
大溪區大漢溪左岸中庄園區的瑞興濕地自然生態，美景如畫，春節走春好去處。圖／市府水務局提供
大溪區山豬湖生態親水園區2期山林與濱溪景點完工，美景如畫，春節前全面開放走春。圖／市府水務局提供
大溪區山豬湖生態親水園區2期山林與濱溪景點完工，美景如畫，春節前全面開放走春。圖／市府水務局提供
大溪區山豬湖生態親水園區2期山林與濱溪景點完工，美景如畫，春節前全面開放走春。圖／市府水務局提供
大溪區山豬湖生態親水園區2期山林與濱溪景點完工，美景如畫，春節前全面開放走春。圖／市府水務局提供

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