桃園航空城開發阻斷大園區灌溉水路？議員批設計有問題

桃園市大園區議員游吾和去年上半年就接到農民反映，指水源路旁的灌溉水圳因為航空城開發工程被阻斷，造成下游開發區以外約27公頃農地無法直接引水灌溉。游吾和邀集多次現勘與改善，工程單位已於日前將水路導入27公頃灌排，不過游吾和要求市府全面了解還有沒有類似問題，不能只顧開發，工程要一併解決農民一期稻作和往後灌溉水需求。

游吾和表示，農田灌溉用水分口徑大的大排和小口徑的灌溉溝渠，航空城過程動工前大排的水可以流入溝渠讓農民順利取水，沒想到動工後會出現大排有水，溝渠水位低無法取水，甚至沒水可用的情形，因為不同階段都有用水需求，必須抽水灌溉很麻煩，關鍵原因在於工程單位設計排水系統時就沒有考量灌溉水路功能，甚至阻斷水路。

桃園市政府與游吾和會勘後，在上游大排增設閘門，溢流後的水流入灌溉溝渠給農民用，日前完工後游吾和再前往會勘，並要求全面檢視還有沒有類似問題要解決。