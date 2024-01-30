快訊

促挺烏不能斷 北約秘書長：今日烏克蘭 明日可能是台灣

日本名校迷思鬆動？ 研究發現孩子易陷「深海魚」困境

年終領6個月被罵貪心！長榮航空機師曝「入帳金額」嘆：笑不出來

竹縣公設民營福德托嬰中心今起現場報名 收24位嬰幼兒

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
這次共收托24位2足月至未滿2歲的嬰幼兒，歡迎設籍新竹縣的幼兒家長申請報名。圖／新竹縣府提供
這次共收托24位2足月至未滿2歲的嬰幼兒，歡迎設籍新竹縣的幼兒家長申請報名。圖／新竹縣府提供

新竹縣政府再增一間公設民營托嬰中心，現已有3托嬰中心與4公托家園提供服務！新竹縣公設民營福德托嬰中心今天起至2月6日開放現場報名登記，家長可持報名表單至現場辦理，預計2月4日舉辦招生說明會，3月1日正式收托，這次共收托24位2足月至未滿2歲的嬰幼兒，歡迎設籍新竹縣的幼兒家長申請報名。 

新竹縣府社會處長陳欣怡說，新竹縣自108年至112年間，繼東正、縣政、竹東國小、新埔等4處公托家園及公設民營嘉豐、社福館後，第七間公共托育空間布建，未來預計總收托幼兒數可達144人，期盼減輕更多家長的托育負擔。 

社會處表示，公設民營福德托嬰中心由社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理，位於竹北市老人文康活動中心的1樓空間，對面有竹北市立圖書館，社區資源相當充足。中心預計採分齡2班，一班為2至12個月的孩子，另一班為13至24個月的孩子，收托時間為周一至周五上午7點30分至下午5點30分，可延長收托至7點。中心在空間方面有大片採光透明窗，還有多元豐富的教玩具布置，期望提供給幼兒一個安心成長、自由探索的空間。

新竹縣府近年積極增設公共托育空間，今、明年預計再增加新豐松柏和竹東頭重各1處，滿足新竹區家長們的需求。 

新竹縣公設民營福德托嬰中心預計2月7日上午10點辦理抽籤作業，抽籤結果將同日於托嬰中心臉書粉絲專頁公布。相關資訊，可至縣府社會處網站(https://social.hsinchu.gov.tw/)及公設民營福德托嬰中心臉書粉絲專頁查詢，或電洽公設民營福德托嬰中心電話03-5520803、新竹縣政府社會處婦女及新住民科03-5518101#3216。

新竹縣公設民營福德托嬰中心今天起至2月6日開放現場報名登記，家長可持報名表單至現場辦理。圖／新竹縣府提供
新竹縣公設民營福德托嬰中心今天起至2月6日開放現場報名登記，家長可持報名表單至現場辦理。圖／新竹縣府提供

新竹 托嬰 托育

延伸閱讀

竹縣警界異動！ 新主任秘書、竹北及新湖分局長今天到任

台中龍井區第1處公托開幕 盧秀燕：開辦目標邁向60處

還地於民！竹南頭份解編50公頃公設 公辦市地重劃開發

影／議員究責嬰兒窒息原因 要求社會局說明托嬰中心指引

相關新聞

竹市西大路地下道實施禁轉林森路 塞車減緩里長按讚

新竹市西大路地下道車流量大，常因左轉影響行車效率，或衍生發生交通事故，市府去年9月起實施汽車全天禁轉林森路後，交通處發現...

苗栗家扶大專生寒假「回家」 31位大專生擔任課輔志工

苗栗家扶中心每年都會在寒暑假於竹南、苗栗、苑裡及卓蘭開辦課輔班，並由家扶大專生發想不同元素的主題與內容，為國小孩童帶來不...

竹縣公設民營福德托嬰中心今起現場報名 收24位嬰幼兒

新竹縣政府再增一間公設民營托嬰中心，現已有3托嬰中心與4公托家園提供服務！新竹縣公設民營福德托嬰中心今天起至2月6日開放...

中捷藍線核定 張善政：桃園軌道建設也急需加快腳步

行政院昨天核定台中捷運藍線綜合規畫報告，預計核定後10年完工，桃園捷運也正在規畫、施工，桃園市長張善政今早表示，目前捷運...

年前大掃除預防肩頸傷害及痠痛 復健醫師提供兩大口訣

春節即將到來，不少民眾開始除舊佈新大掃除，但打掃工作繁重，如果姿勢不當，容易造成肩頸傷害或腰酸背痛。大千健康醫療體系福苗...

中捷藍線送審 交通局也做這兩件事爭取早日開工

行政院昨天傍晚核定台中捷運藍線綜合規畫，市府交通局長葉昭甫說，中央審查期間，已同時完成環評、都市計畫土地變更等，爭取早日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。