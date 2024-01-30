竹縣公設民營福德托嬰中心今起現場報名 收24位嬰幼兒

新竹縣政府再增一間公設民營托嬰中心，現已有3托嬰中心與4公托家園提供服務！新竹縣公設民營福德托嬰中心今天起至2月6日開放現場報名登記，家長可持報名表單至現場辦理，預計2月4日舉辦招生說明會，3月1日正式收托，這次共收托24位2足月至未滿2歲的嬰幼兒，歡迎設籍新竹縣的幼兒家長申請報名。

新竹縣府社會處長陳欣怡說，新竹縣自108年至112年間，繼東正、縣政、竹東國小、新埔等4處公托家園及公設民營嘉豐、社福館後，第七間公共托育空間布建，未來預計總收托幼兒數可達144人，期盼減輕更多家長的托育負擔。

社會處表示，公設民營福德托嬰中心由社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理，位於竹北市老人文康活動中心的1樓空間，對面有竹北市立圖書館，社區資源相當充足。中心預計採分齡2班，一班為2至12個月的孩子，另一班為13至24個月的孩子，收托時間為周一至周五上午7點30分至下午5點30分，可延長收托至7點。中心在空間方面有大片採光透明窗，還有多元豐富的教玩具布置，期望提供給幼兒一個安心成長、自由探索的空間。

新竹縣府近年積極增設公共托育空間，今、明年預計再增加新豐松柏和竹東頭重各1處，滿足新竹區家長們的需求。

新竹縣公設民營福德托嬰中心預計2月7日上午10點辦理抽籤作業，抽籤結果將同日於托嬰中心臉書粉絲專頁公布。相關資訊，可至縣府社會處網站(https://social.hsinchu.gov.tw/)及公設民營福德托嬰中心臉書粉絲專頁查詢，或電洽公設民營福德托嬰中心電話03-5520803、新竹縣政府社會處婦女及新住民科03-5518101#3216。