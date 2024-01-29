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桃園市春節垃圾清運表出爐 清潔隊大年初四開工

中央社／ 桃園29日電

桃園市長張善政今天表示，環境清潔週從2月2日持續到8日，市府將加派人力協助清運，為擴大年節期間服務，清潔隊今年將提早至2月13日大年初四就開工。

張善政出席「113年環境清潔週擴大誓師宣導活動」表示，今年桃園市環境清潔週從2月2日到8日，期間若有大型廢棄物清運的需求，可與各清潔中隊預約登記，時間至2月6日下午5時止，市府將加派人力協助清運作業。

張善政指出，為擴大服務，清潔隊今年將提早至2月13日（大年初四）開工，感謝清潔隊員們犧牲休假，為桃園市容整潔盡心盡力。

環保局長陳世偉說，春節期間桃園市除復興區外各區的垃圾清運，2月7日依原時段加班清運，2月8日小年夜正常清運，2月9日除夕上午9時起，沿線清運至收完為止，夜間停收，2月10日至2月12日（大年初一至初三）將停收3天，2月13日至2月14日（大年初四至初五）從上午9時起沿線清運至收完為止，夜間停收。

陳世偉表示，至於復興區部分，則是2月7日正常清運，2月8日小年夜從上午8時起依週四路線清運，2月9日除夕及2月12日大年初三，從上午8時起全區清運一趟，夜間停收。

至於2月10日至2月11日（大年初一至初二）、2月13日至2月14日（大年初四至初五）暫停清運，春節期間各區清潔中隊的詳細清運時間，可至桃園市政府環保局官網或桃園垃圾車APP查詢。

陳世偉說，春節暫停垃圾清運期間，呼籲民眾將垃圾妥善分類打包，切勿隨意棄置路邊，若稽查屬實將依「廢棄物清理法」開罰款。此外，清潔隊收運「只收垃圾，不收紅包」，若遇無法當場退還的紅包，將依規定交由政風單位統一處理。

張善政 春節

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