基督徒蕭美琴行鞠躬三拜禮參拜白沙屯媽祖 廟方這麼說

基督徒副總統當選人蕭美琴今天首次到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，她行鞠躬三拜禮，廟方認為可能是拱天宮三媽4年前到花蓮贊境，當時曾加持過蕭的競選立委總部，因此結緣來參拜。

蕭美琴今天上午11點由民進黨苗栗縣部主委李貴富、縣議員翁杰、陳品安等人陪同，到通霄鎮白沙屯拱天宮參拜，蕭是行三拜禮，拱天宮管理委員會總幹事陳春發說，尊重各種宗教信仰，蕭以鞠躬表達對媽祖的敬意。

陳春發指出，拱天宮受邀花蓮港天宮邀請，2019年11月間三媽到花蓮贊境，曾停駕加持過蕭競選總部場地，這次也聽聞蕭的幕僚提及如果當選，將會到拱天宮參拜，前幾天廟方接到通知，廟宇不分黨拜，來參拜都歡迎。