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桃園八德榮家新建96床失智專區 明年底完工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
農曆春節將至，桃園市長張善政今上午前往桃園八德榮家訪視，並向長輩們拜年。記者朱冠諭／攝影
農曆春節將至，桃園市長張善政今上午前往桃園八德榮家訪視，並向長輩們拜年。記者朱冠諭／攝影

桃園市八德榮譽國民之家提供長輩全天候護理照護，住民平均年齡高達81歲，考量老年人口越來越多，行政院核定長照2.0十年計畫，斥資2.7億元新建4層樓共96床的失智專區，預計2025年底完工。

八德榮家主任酆世俊表示，八德榮家提供失能養護、一般安養、公費養護及安養等服務，過往八德榮家僅提供辛勞報效國家的榮民入住，2017年起也開放一般民眾申請入住。入住資格榮民需年滿61歲以上、榮民配偶50歲以上、一般民眾需65歲以上，目前共收容484名住民，其中130名為一般民眾。

酆世俊指出，政府因考量老年人口逐漸攀升，長者失智比率也越來越高，因此斥資2.7億元新建失智專區，將新建4層樓高的建物，內部規畫96間住民寢室、8個照顧單元，預計2025年12月完工。未來戶外將保留原有的槌球場、菜園，寢室內部也將設置救護鈴、保留迴轉空間，避免意外發生。

由於農曆春節將至，桃園市長張善政今上午前往訪視，並向長輩們拜年，不少高齡90歲多歲的長輩興奮搶著合影，甚至手舞足蹈向張「告白」。八德榮家也準備3D列印的拉花機，在咖啡奶泡上印出張善政的圖像，讓張善政直呼「捨不得喝」。

張善政表示，八德榮家住民平均年齡已逾81.74歲，擁有良好的居住環境、專業人員的服務，並提供全天候護理照護與醫療保健，市府每年亦會提供榮家春節、端午節、中秋節、重陽節的各項活動補助，使榮家長輩生活得健康又快樂。

農曆春節將至，桃園市長張善政（左三）今上午前往桃園八德榮家訪視，並向長輩們拜年。記者朱冠諭／攝影
農曆春節將至，桃園市長張善政（左三）今上午前往桃園八德榮家訪視，並向長輩們拜年。記者朱冠諭／攝影
桃園市八德榮譽國民之家斥資2.7億元新建4層樓共96床的失智專區，預計2025年底完工。記者朱冠諭／攝影
桃園市八德榮譽國民之家斥資2.7億元新建4層樓共96床的失智專區，預計2025年底完工。記者朱冠諭／攝影

張善政 長輩 老年人口

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