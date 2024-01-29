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提供勞工急難家庭更多協助 竹市提高職災慰問金補助

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府為紓解職業災害勞工及其家庭的急難困境，今宣布，即日起將加倍提高勞工職業災害慰問金的補助，並放寬限制，讓短期住院、失能者也可領取慰問金。示意圖／聯合報系資料照
新竹市府為紓解職業災害勞工及其家庭的急難困境，今宣布，即日起將加倍提高勞工職業災害慰問金的補助，並放寬限制，讓短期住院、失能者也可領取慰問金。示意圖／聯合報系資料照

新竹市府為紓解職業災害勞工及其家庭的急難困境，今宣布，即日起將加倍提高勞工職業災害慰問金的補助，並放寬限制，讓短期住院、失能者也可領取慰問金；原先住院7日以上補助5000元，將放寬為3至5日補助5000元、6日以上補助1萬元；另新增失能者依程度可領取1萬5000元至3萬元不等的慰問金；不幸身故者慰問金則由原先2萬元提高為5萬元。

市長高虹安表示，每個勞工背後都有一個家庭，一旦勞工發生職業災害，不僅個人身心受到損害，連帶整個家庭也可能受到經濟、生活照顧及社會適應等方面的衝擊。市府為落實照顧職災勞工及其家庭，今年修訂慰問金補助計畫，提高受災勞工職業災害慰問金補助額度，希望藉由提高慰問金以及專業服務窗口的全方位整合性服務，支持職災勞工及其家屬度過困境，早日重返職場

勞工處表示，今年度職災慰問金補助計畫的補助對象及要件為，凡設籍新竹市或於新竹市就業場所中，因就業場所作業活動及其他職業上原因，招致死亡、失能或傷、病，有住院3日以上事實，於職業災害發生日起3個月內，罹災當事人、家屬得提出申請，或由雇主、工會通報；另通勤職災須設籍竹市始可申請。

勞工處說明，勞工處設有職業災害個案管理服務窗口服務，於重大職災案件發生後，立即啟動職災個案慰問及後續協助，及時提供職災勞工正確而完整的諮詢、資源及轉介等服務，以協助早日走出工傷，回復原有生活並順利重返職場。

勞工處提醒，年關將近，百貨零售、餐飲、娛樂等相關行業增加許多短期工作人力需求，青年學子工讀機率增加；而對工廠歲修、工程趕工及大樓清洗的需求也增加。青年學子及勞工們務必注意工作安全，若從事屋頂作業，事業單位一定要派專人督導並有屋頂作業主管在現場指揮，並確實做好安全防護措施，以避免災害發生。

新竹市府今宣布，即日起將加倍提高勞工職業災害慰問金的補助，並放寬限制，讓短期住院、失能者也可領取慰問金。圖／新竹市政府提供
新竹市府今宣布，即日起將加倍提高勞工職業災害慰問金的補助，並放寬限制，讓短期住院、失能者也可領取慰問金。圖／新竹市政府提供

職災 職業 重返職場

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