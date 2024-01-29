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復興桶柑寒害 恐遲發性災損

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
這波強烈寒流造成復興區柑橘寒害3公頃，桶柑影響較大。圖／桃園市復興區農會提供
這波強烈寒流造成復興區柑橘寒害3公頃，桶柑影響較大。圖／桃園市復興區農會提供

桃園市復興區進入柑橘產期，最近一波強烈寒流來襲，山區連續一周下雪、低溫不到10度，柑橘寒害災損面積約3公頃，以桶柑影響較大，不過區長蘇佐璽昨表示，華陵里光華部落果農通報柑橘受損但未達救助標準，公所將爭取中央及市府補助建置加工廠，減少農民損失。

復興區柑橘種植面積約30公頃，以砂糖橘和桶柑為主，後者又稱年柑，是春節應景水果；復興區農會昨表示，砂糖橘因農民搶收多達6、7成，受寒害影響有限，高麗菜、結球白菜、芥菜面積不大，寒害不明顯，不過桶柑因屆最後成長期，搶收較少，可能受寒害造成遲發性災損，仍待後續追蹤統計。

蘇佐璽說，桶柑果樹在低溫1度還撐得住，下雪未覆蓋果樹，但霜害積在桶柑果實底部易凍傷，這次通報受災的是華陵里光華部落果園，經與農糧署人員勘查，未達農作物災損救助標準。

有的縣市水果作物遭受災害，尋求加工製造果醬或清潔劑降低損失，蘇佐璽表示，復興區目前沒有水果加工製造廠，果農也沒有加工設備和相關技術，為此將爭取中央、市府支持經費，計畫在復興蓋一座農產加工廠，未來提升農作物附加價值。

桶柑採收後，復興區公所也將推廣復興柑橘及咖啡，希望協助農民銷售，減少損失。

柑橘 寒害 災損

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