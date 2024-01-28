桃園復興柑橘寒害3公頃 桶柑遲發影響較大

桃園市復興區進入桶柑（春節年柑）的柑橘產期，最近一波強烈寒流來襲，復興山區連續一周下雪、低溫不到10度，柑橘寒害災損面積約3公頃，砂糖柑大都提早搶收，受雪寒害桶柑影響較大，區長蘇佐璽今天上午表示，通報柑橘受損為華陵里光華部落果農，未達救助標準，公所將爭取中央及市府補助建置加工廠，未來協助受災水果製成加工品，減少農民損失。

復興區柑橘種植面積約30公頃，大多以砂糖橘、桶柑為主，這波強烈寒流來襲，復興區後山地區低溫、下雪，部分高山蔬果寒害受災，復興區農會表示，其中砂糖橘進入採收，農民搶收多達6、7成多影響有限，高麗菜、結球白菜、芥菜面積不大，寒害不明顯，不過春節桶柑面臨最後成長期，搶收較少，可能受寒害造成遲發性災損仍待後續追蹤統計。

蘇佐璽表示，復興區柑橘種植以砂糖橘、桶柑為主，這波寒流砂糖橘先採收，桶柑較慢，桶柑果樹在低溫1度還撐得住，下雪未覆蓋果樹，成長果實最怕持續降雨，霜害積在桶柑果實底部易凍傷，這次通報寒害農作物受損的是華陵里光華部落果園，經與農糧署人員勘查，未達農作物災損救助標準。

農作物果樹寒害屬於遲發性災損，呼籲復興區農民仍應留意追蹤和及時通報災損，接著進入桶柑採收期，復興區公所將推廣復興柑橘及咖啡活動，趁著咖啡和柑橘採收，希望協助農民銷售柑橘、咖啡等作物，減少損失。