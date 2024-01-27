扮恐龍演話劇 融入瓦斯使用要領、滅火器運用

農曆春節將至，桃園消防第二大隊今於楊梅及中壢今分別舉行大型宣導活動，邀集小朋友體驗闖關並了解滅火器使用、瓦斯中毒等相關知識，希望在今年過年大家都能平安度過假期。

消防第二大隊今於楊梅比佛利社區舉行大型宣導活動，配合龍年主題由消防員扮演恐龍演出話劇。其中本次活動將滅火器使用、濃煙體驗、宣導口訣、消防常識問答等四大宣導主題融入到趣味闖關活動中，讓恐龍陪著大小朋友以活潑有趣的方式闖關，並將居家防災觀念、火災應變帶給現場民眾，現場還可以讓小朋友穿上小小消防衣化身一日消防員，拍照打卡上傳後更有精美的宣導品可以領取，利用網路社群的力量能讓更多人注意到消防安全。

而消防二大龍岡分隊今也於龍岡森林公園舉行防火宣導活動，內容包含防治使用瓦斯相關產品而生的一氧化碳中毒、過年期間爆竹煙火產品的選擇與施放、爐火烹調造成的火災發生原因、電器使用不當導致的生活隱憂、未注意遺留火種引發火災的安全須知、地震來襲時的自保該如何選擇和最為重要的火災逃生要領。

龍岡分隊說，藉由活動宣傳是非常難得且珍貴，平日深入大街小巷只能一戶一人家，宣傳效果較不顯著，若能透過社區鄰里型的宣導，將會有更多人能受惠，使龍岡地區的民眾能更加了解居家消防相關防災技能。