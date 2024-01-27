快訊

國1嚴重回堵...轎車疑逆向狂飆 2車遭撞翻覆3受困1命危

黃色小鴨跌倒了？民眾開心合影「屁屁鴨」 高市府澄清：大家誤會了

T1聯盟／開賽小高潮！卡森斯撂倒胡瓏貿 還向他噴垃圾話

扮恐龍演話劇 融入瓦斯使用要領、滅火器運用

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
農曆春節將至，桃園消防第二大隊今於楊梅及中壢今分別舉行大型宣導活動，邀集小朋友體驗闖關並了解滅火器使用、瓦斯中毒等相關知識。圖／消防二大提供
農曆春節將至，桃園消防第二大隊今於楊梅及中壢今分別舉行大型宣導活動，邀集小朋友體驗闖關並了解滅火器使用、瓦斯中毒等相關知識。圖／消防二大提供

農曆春節將至，桃園消防第二大隊今於楊梅及中壢今分別舉行大型宣導活動，邀集小朋友體驗闖關並了解滅火器使用、瓦斯中毒等相關知識，希望在今年過年大家都能平安度過假期。

消防第二大隊今於楊梅比佛利社區舉行大型宣導活動，配合龍年主題由消防員扮演恐龍演出話劇。其中本次活動將滅火器使用、濃煙體驗、宣導口訣、消防常識問答等四大宣導主題融入到趣味闖關活動中，讓恐龍陪著大小朋友以活潑有趣的方式闖關，並將居家防災觀念、火災應變帶給現場民眾，現場還可以讓小朋友穿上小小消防衣化身一日消防員，拍照打卡上傳後更有精美的宣導品可以領取，利用網路社群的力量能讓更多人注意到消防安全。

而消防二大龍岡分隊今也於龍岡森林公園舉行防火宣導活動，內容包含防治使用瓦斯相關產品而生的一氧化碳中毒、過年期間爆竹煙火產品的選擇與施放、爐火烹調造成的火災發生原因、電器使用不當導致的生活隱憂、未注意遺留火種引發火災的安全須知、地震來襲時的自保該如何選擇和最為重要的火災逃生要領。

龍岡分隊說，藉由活動宣傳是非常難得且珍貴，平日深入大街小巷只能一戶一人家，宣傳效果較不顯著，若能透過社區鄰里型的宣導，將會有更多人能受惠，使龍岡地區的民眾能更加了解居家消防相關防災技能。

消防二大隊長戴明杉提醒，春節長假期間民眾外出時應確實檢查家中各項電線電器、瓦斯開關是否關閉。年節燃放鞭炮及燃燒金紙後，更要養成「人離火熄」的觀念，以確保自己及家人的生命財產安全。

農曆春節將至，桃園消防第二大隊今於楊梅及中壢今分別舉行大型宣導活動，邀集小朋友體驗闖關並了解滅火器使用、瓦斯中毒等相關知識。圖／消防二大提供
農曆春節將至，桃園消防第二大隊今於楊梅及中壢今分別舉行大型宣導活動，邀集小朋友體驗闖關並了解滅火器使用、瓦斯中毒等相關知識。圖／消防二大提供

火災 一氧化碳中毒 消防員

延伸閱讀

影／高雄男騎「恐龍」玩具車逛大街 警：違反道交條例

影／他專偷消防送水口接頭 淡水15處社區遭竊70個

火災及時預警...住宅警報器立大功 嘉市再補助關火功能瓦斯爐具

遠雄廣場迎龍年 「龍的傳說」恐龍特展震撼登場 免費參觀

相關新聞

新竹經國大橋改善說明會 議員質疑缺人行空間

經國大橋為連接竹北與竹科的重要幹道，上下班尖峰車流量巨大，常嚴重塞車。新竹縣府決定增設引道及機車道分流汽機車，預估完工後...

十多年不間斷！NET讓新竹400名家扶孩子挑過年新衣 弱勢兒喜極而泣

本土服飾品牌NET十多年來都會讓家扶的孩子進館挑過年的保暖新衣，今年再捐贈80萬元提貨券給新竹家扶中心，為新竹400名弱...

扮恐龍演話劇 融入瓦斯使用要領、滅火器運用

農曆春節將至，桃園消防第二大隊今於楊梅及中壢今分別舉行大型宣導活動，邀集小朋友體驗闖關並了解滅火器使用、瓦斯中毒等相關知...

無私奉獻照顧受虐兒少 苗栗家扶寄養家庭授證表揚

3歲的「小龍」在媽媽懷孕3個月時診斷出腦部病變，但即將當兵的爸爸擔心「兵變」，堅持要求生下來，小龍出生後緊急開刀，但外觀...

新竹縣開辦關懷人培訓 鼓勵縣民加入陪伴孤獨長者行列

新竹縣政府為提供居住在機構裡卻無家屬探視的長者陪伴服務，今年持續開辦「關懷人培訓課程」，鼓勵民眾加入關懷人行列，安排每月...

桃園區寒冬送暖嘉惠1732戶家庭 副市長感謝社會愛心

桃園市副市長王明鉅今天上午參加桃園區公所寒冬送暖，表示在寒冷的冬天辦寒冬送暖，對有需要的家庭來說是最直接且到位的關懷，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。