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新竹縣開辦關懷人培訓 鼓勵縣民加入陪伴孤獨長者行列

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣持續辦理關懷人培訓，鼓勵更多民眾加入關懷孤獨長者的行列。圖／竹縣府提供
新竹縣持續辦理關懷人培訓，鼓勵更多民眾加入關懷孤獨長者的行列。圖／竹縣府提供

新竹縣政府為提供居住在機構裡卻無家屬探視的長者陪伴服務，今年持續開辦「關懷人培訓課程」，鼓勵民眾加入關懷人行列，安排每月定期至機構關懷長者們，讓長期孤獨住在機構的長者不致與社會脫節，還能感受到如家人般的溫暖，關懷人也能獲得外展服務費。

新竹縣府社會處表示，「倡導關懷人」主要是協助住居在機構裡的長者，這群長者們沒有家人前去探視，長期孤獨地住在機構裡，與社會脫節，因此希望透過倡導關懷人的服務，予以陪伴、給予溫暖。

社會處指出，新竹縣住宿式長期照顧機構共19家，經調查入住的長輩約有949人，其中約有50名長輩其家庭功能較弱，因此縣府為提升對長者的照顧，於去年起委託雙福基金會辦理住宿式長期照顧機構老人倡導及關懷服務實施計畫，並依計畫辦理倡導關懷人培訓。

去年已先培訓56名倡導關懷人，實際進入機構服務計30人，媒合14家機構參與，並提供48名長輩共計557服務人次，今年同樣預計招募50人參與倡導關懷人培訓，讓受訓者了解老人福利機構、法定傳染疾病與感染管控等、老人身心發展認識、人際關係與溝通技巧、倡導內容及原則、住民權益倡導及老人保護與相關規範等。

有意願加入關懷人培訓的民眾，可透過網址報名：https://www.surveycake.com/s/rxqDa。或洽詢雙福社會福利慈善事業基金會新竹服務中心03-5531229 ，讓更多孤獨長者能獲得像在家一樣的溫暖。

新竹

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