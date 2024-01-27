桃園機捷A21站區段徵收內建活動中心 民代籲這處更合適

桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程位於新街溪沿岸，鄰近中壢忠福里周邊多為老舊社區，有民代希望興建活動中心於重劃區內公園用地，但過去評估在公三公園可鄰近水尾里活動中心，因此建議設置於公四公園內。中壢區公所回應，將檢討用地公園景觀及出流防災設施，目前預計公四公園基地西南角處可興建公有建築，需再做最後討論決議。

桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程，以都市計畫農業區範圍為主，都市計畫面積50.54公頃，區段徵收面積42.41公頃，規畫有住宅區、商業區、宗教專用區、加油站專用區，面積合計為31.05公頃。而公共設施用地包含機關用地、文中用地、公園用地、兒童遊樂場用地、綠地用地、綠地用地兼供道路使用、廣場用地兼供停車場使用、廣場用地、道路用地，面積合計為19.49公頃。

市議員劉曾玉春表示，中壢忠福地區多為舊社區，過去並未規畫機關用地及公園，僅水尾里有活動中心，而公四公園用地鄰近新街溪及集合住宅老社區，因此希望能在該地興建一處活動中心，方便民眾使用。

劉曾玉春說，過去市府規畫以公三公園預定地評估興建，但考量距離老城區較遠，加上腹地較小，民眾使用起來會相對較不便，因此才希望利用公四公園較大腹地興建。

中壢區公所表示，該公園基地面積約為19000平方公尺，最大法定建築面積約為2850平方公尺、最大法定容積板面積約為500平方尺，經議員建議評估並檢討公園景觀及出流防災設施，預計可於公園西南角隅處規畫約600平方公尺建築基地，供公有建築場館興建，後續將再做最後評估決議。