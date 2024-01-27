蓋廢棄物轉運站遭抗議 長煜發聲明提告、停辦

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

長煜環保工程有限公司計畫在苗栗縣後龍鎮蓋廢棄物轉運站，目前已向苗栗縣政府申請土地變更，但地方反映兩極，反對派更組自救會拉布條抗議；長煜昨發聲明表示「公司內部已先決議停止興辦轉運站」，不過有但書，指公司在這段時間遭抹黑，已針對不實指控及惡意造謠內容提告，待司法還公司清白就會正式發文停辦。

針對長煜聲明，苗栗縣環保局表示業者停辦與否以公文為準，目前尚未接獲業者遞交停辦的公文；自救會長鄭火生的女兒鄭美蘭則說「樂見長煜停辦」。

長煜計畫在後龍建廢棄物轉運站多時，雖強調轉運站僅收廢五金，絕無放射性或其他有害物質，但地方仍有居民反彈，除去年12月參加地方說明會遭阻撓發言，說明會後也有反對派組自救會陳情，要求縣府駁回申辦。

長煜聲明強調轉運站絕無拆解、掩埋及處理等可能造成環境汙染的行為，並稱公司合法經營，卻備冠上黑箱作業、惡勢力等莫須有指控，為維護員工就業權利、人身安全及商譽，已報警處理，追究不實言論及惡意造謠的法律責任，「待司法證明公司清白，惡意中傷公司之人受到法律制裁，即刻發布正式公文停止興辦事業」。

龍津里長黃忠說，當初說明會是他舉辦，長煜代表遭人阻撓上台，他也很無奈。

自救會 苗栗縣 廢棄物

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