新竹棒球場覆土超載 下方停車場照樣開放

新竹市立棒球場工程持續爭議，尤其覆土65公分超過原本設計的30公分承載量，有結構安全疑慮。市長高虹安昨天表示地下停車場已先停用，但實際上未清空封場，議員擔心持續營運難保不會發生問題，應盡早處理並做好配套，保障停車場月租戶權益。

新竹市交通處回應，棒球場地下停車場月租最多可60位，目前月租戶45位。配合棒球場改善工程及確保停車公共安全，交通處會於「棒球場改善工程施工日前一個月」以電話及簡訊通知月租戶，也將安排至周邊停車場停放，包括民富機械停車場和竹光國民運動中心地下停車場。

棒球場封閉一年多，但棒球場下方的停車場照常營運，最多可停200輛汽車、280輛機車。時代力量議員林彥甫說，棒球場覆土超載有安全疑慮，若市府已有停車配套方案，應立刻進行，避免意外發生。

同樣出身北區的國民黨籍議員吳旭豐認為，棒球場地下停車場封閉之前，一定要有合適配套方案，否則對民眾也是一大衝擊。但他認為最大關鍵仍是要盡快移除棒球場覆土載重，「就算停車場不給停，覆土沒移除，還是一樣」，要求市府盡快移除。