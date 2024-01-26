邀桃園6立委聽桃捷簡報 張善政盼協力爭取中央支持重大建設

桃園市長張善政今天下午率市府團隊多位局處長，與國民黨連任、新當選合計6位立委到桃園大眾捷運公司，聽取「桃捷智慧鐵道發展成果」報告，包括爭取交通部支持機捷列車增購15輛列車，與目前和中央之間的溝通遭遇哪些瓶頸。

張善政說，桃園市政很多重大建設都需要中央支持，也需要立法委員在立法院給予更強的力道支持，桃園6位委員未來會在不同的委員會支持桃園市政，今天除了聽桃捷公司簡報，市府多個局處長也到場，會在閉門會議上向委員們報告需要中央如何持地方重大建設。

市府表示，閉門會議中相關局處分別提出統籌分配款、軌道工程、板龍快道路、新楊龍快速道路、桃園區新設交流道等，由局處長簡要說明，希望6位委員了解地方建設需求後協助爭取經費。

立法委員呂玉玲代表立委們答覆，桃園市在張善政和團隊力努力下，很多建設修正後一一看見成果，如果和中央權責有關的建設計畫，6位立委會在各委員會聯合全力為桃園爭取中央支持與補助經費，讓市政能順利推展。

桃捷公司總經理莊英震簡報提到，軌道電路檢測異常系統，他用台中捷運列車撞上軌道外私人工地墜落的高空吊臂為例（2023年5月），機捷和未來其他路的的捷運軌道異物檢測系統，還需要再更智慧化，像列車行駛時，系統會顯示軌道上的電壓有變化，不過當軌道上沒有列車，電壓仍有變化，這時候就可以懷疑軌道上是否有異物例如金屬，如果硬闖是否會造成意外。

張善政說，目前異物檢測只能檢測能導電的異物，如果是水泥棒電壓就沒辦法反應異常的訊號給行控中心，光靠目視還不夠，尤其是晚間，還有未來的捷運綠線列車是無人、自動駕駛（機捷有司機員），這部分是下一階段要加強智慧化的部分。所以，目前智慧化只做到60、70分，市府要爭取交通部補助經費支持，讓列車在人眼還沒看見異物前，就能檢測出異物。

張善政說，推動捷運智慧另一個重點是加強乘客服務，例如機捷有4節車廂，要上車的乘客會想「我要搭哪一節乘客比較少？用猜的？」透過智慧化，就可以讓在月台等車的乘客知道哪一節車廂人比較少。再舉例，幾年前網路有一段影車說台鐵有一班列車抖動很凶，原因是老舊車輪磨耗造成不均勻，速度快的時候就會抖，這部分機捷智慧化以後已經能偵測磨耗衍生的不均勻，進而改善，也能維持乘車的安全和舒適。

強善政強調，桃園捷運智慧化仍有許多地方要努力、更深化，因此要向中央爭取經費支持下一階段智慧化工作，才能有更多的成果。