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暖流！洗澡自己燒鍋水 頭份國全廚具無償幫家扶個案裝新熱水器

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
高老闆都是親自到府確認、測量裝設的位置，目前已無償幫家扶家庭裝設了5台新熱水器。圖／苗栗家扶中心提供
高老闆都是親自到府確認、測量裝設的位置，目前已無償幫家扶家庭裝設了5台新熱水器。圖／苗栗家扶中心提供

苗栗家扶中心苑裡服務處關懷的弱勢家庭，近來有兩戶家庭熱水器壞了，經檢修發現可能都因老舊須要更換，負擔較重；在頭份開業的國全廚具店老闆高德懷接獲訊息，義無反顧，親自開車出門遠赴苑裡，無償協助換裝新熱水器，默默獻愛讓人暖心不已。

家扶中心社工張湉聆說，日前隔代教養的小凱家的熱水器壞了，晚上洗澡時，他不得不將冷水盛入鍋中再慢慢燒開，面對冷風不斷灌進浴室，只有一鍋極其有限的熱水，洗頭、洗澡、洗臉時要不斷計算可用的熱水量，相當的煎熬。

天氣預報本周寒流襲來，妍妍、淇淇與承承三姊弟家的熱水器也出現了故障，媽媽請來技師檢修，結果技師建議汰舊換新；然而，一台熱水器近6000元的開銷對於這個家庭來說可是一筆不小的負擔。

張湉聆說，該戶家扶家庭因丈夫中風無法工作，孩子媽媽還要照顧三個年幼的子女，家庭主要仰賴社會補助，經濟壓力實在是難以承受的，一家人都很感謝張老闆趕在寒流來襲前，在周一就到府完成安裝新熱水器。

她說，這樣的善舉不僅為這些家庭帶來了一絲希望，也改善了他們的生活狀況；她並轉述高老闆鼓勵孩子「好好讀書，即便不擅長學業，願意付出努力、敢於接受挑戰，我們將不吝傳授熱水器裝修技術，讓你們有機會改變未來。」

家扶中心主任湯鳳琴表示，感謝頭份莊頭北國全行高老闆看見苗栗弱勢家庭的需求，因老舊熱水器的故障率高，往往讓許多單親媽媽苦惱，該修理、該汰換，兩者間的思考點都是經濟問題。高老闆都是親自到府確認、測量裝設的位置，相當的用心，目前已無償裝設了5台新熱水器，讓孩子們再也不擔心沒有熱水澡可以洗了。

日前小凱家的熱水器壞了，高老闆也到府無償幫裝上萬元新熱水器。圖／苗栗家扶中心提供
日前小凱家的熱水器壞了，高老闆也到府無償幫裝上萬元新熱水器。圖／苗栗家扶中心提供

熱水器 老闆 家扶中心 弱勢家庭

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