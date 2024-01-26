暖流！洗澡自己燒鍋水 頭份國全廚具無償幫家扶個案裝新熱水器

苗栗家扶中心苑裡服務處關懷的弱勢家庭，近來有兩戶家庭熱水器壞了，經檢修發現可能都因老舊須要更換，負擔較重；在頭份開業的國全廚具店老闆高德懷接獲訊息，義無反顧，親自開車出門遠赴苑裡，無償協助換裝新熱水器，默默獻愛讓人暖心不已。

家扶中心社工張湉聆說，日前隔代教養的小凱家的熱水器壞了，晚上洗澡時，他不得不將冷水盛入鍋中再慢慢燒開，面對冷風不斷灌進浴室，只有一鍋極其有限的熱水，洗頭、洗澡、洗臉時要不斷計算可用的熱水量，相當的煎熬。

天氣預報本周寒流襲來，妍妍、淇淇與承承三姊弟家的熱水器也出現了故障，媽媽請來技師檢修，結果技師建議汰舊換新；然而，一台熱水器近6000元的開銷對於這個家庭來說可是一筆不小的負擔。

張湉聆說，該戶家扶家庭因丈夫中風無法工作，孩子媽媽還要照顧三個年幼的子女，家庭主要仰賴社會補助，經濟壓力實在是難以承受的，一家人都很感謝張老闆趕在寒流來襲前，在周一就到府完成安裝新熱水器。

她說，這樣的善舉不僅為這些家庭帶來了一絲希望，也改善了他們的生活狀況；她並轉述高老闆鼓勵孩子「好好讀書，即便不擅長學業，願意付出努力、敢於接受挑戰，我們將不吝傳授熱水器裝修技術，讓你們有機會改變未來。」