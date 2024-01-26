高虹安下新竹棒球場最後通牒 綠揪前後矛盾 黃喊換廠商

新竹市長高虹安今開記者會，針對新竹棒球場工程營造商巨佳營造下最後通牒，若未於5天內進場移土，市府將自行移除並向廠商求償。竹市議會各黨團看法不同，民進黨團批高虹安前後說詞矛盾，曾說棒球場要是大聯盟等級，現在卻又矢口否認，時代力量黨團強烈要求更換監造管理廠商艾奕康公司，新聯線政團呼籲市府依法嚴辦究責。

新竹市議會民進黨黨團總召陳建名說，棒球場成為高虹安的政治提款機，已經是國人眾所皆知，昨天高虹安被揭露違法陞任自己的親信後，馬上拿棒球場消費來轉移焦點。至於今天市府聲稱開棒球場改善進度說明記者會，實際上「改善進度是零」。

陳建名說，今天記者會的內容和監察院的報告沒有差別，高虹安擔任市長宣稱改善工程超過一年，如依然沒有提出改善方案；且高虹安前後說詞矛盾，過去說棒球場要是大聯盟等級，現在卻又矢口否認；選前說球場有大秘寶，結果開挖後沒有結果；上任後大動作送檢調，但市府沒人因此被檢調聲押。到現在只會出一張嘴持續政治鬥爭。

時代力量黨團總召林彥甫表示，如巨佳沒有能力或不願積極改善球場，同意盡快更換有專業的廠商，讓球場改善能一次到位。但即使換了一個有專業能力的營造廠商，但假使還是連停車場上方30公分覆土的壓根就不符合A級球場設計都搞不清楚的艾奕康公司繼續擔任專案管理，球場是否夠改善到好，實在令人懷疑。

新聯線政團總召、民眾黨議員李國璋表示，新竹棒球場「球場覆土超過結構分析許可之重量」，且統包商迄今仍無法提出被認可的結構安全計算，如此嚴重且明顯的問題，竟然在前朝可以通過重重關卡，甚至啟用比賽，顯然從營造商、PCM到前朝市府內的相關流程與人員都出現很大的問題。他要求市府團隊應妥善修繕，在第三方公正單位確認安全無虞之前，不能貿然開放，並且要依法嚴辦究責。

市議員鄭慶欽與孫鍚洲都是棒球場所在地的北區市議員，兩人都強調，迫切希望坐落於北區的棒球場能盡速改善完畢啟用，但「一切必須要以安全為前提」，並要正視公共安全，絕不能讓南方澳大橋斷裂事故、桃園市平鎮文化公園地下停車場樓地板大面積坍塌等重大意外在新竹市重演。