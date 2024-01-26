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副處長人事爭議被指酬庸 高虹安怒駁：跟科長無親無故

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安今天被媒體問到行政處長副處長人事案是否酬庸？高駁斥強調自己跟科長無親無故，隨便講酬庸讓她無法接受，應有實際證據。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天被媒體問到行政處長副處長人事案是否酬庸？高駁斥強調自己跟科長無親無故，隨便講酬庸讓她無法接受，應有實際證據。記者張裕珍／攝影

新竹市長高虹安23日發布新一波人事令，其中行政處長副處長由民政處彭姓科長升任，但被新竹市議會民進黨團發現甄審程序還未結束，批評是「先射箭再畫靶」，市府已凍結此人事案。市長高虹安今天被媒體問到此人事案是否酬庸？高駁斥強調自己跟科長無親無故，隨便講酬庸讓她無法接受，應有實際證據。

高虹安今天早上出席新竹市立棒球場進度說明記者會，會後被媒體問到今天開棒球場記者會，是否是要粉飾近日的市府人事爭議？並質疑行政處副處長人事是否有酬庸？

高虹安表示，今天是棒球場的進度說明會，跟人事無關。至於酬庸，高不解表示「科長跟她無親無故，這假設好奇怪」，並認為指涉要有實際證據，隨便講她酬庸無法接受，也希望議員相關的指控要有證據，不能只用政治方式的發言。

「我現在是動輒得咎嗎？」高虹安也無奈表示，自己是單純依照專業，希望科長用正常升遷方式，有何不可？人事案程序疑慮，昨天市府已經透過說明稿有說明。

高虹安 記者會 新竹市立棒球場

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